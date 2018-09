Borgen skal fejres i flere dage

Sønderborg: Borgen Shopping har lagt et flere dages program for markeringen af centrets fødselsdag. I stil med åbningen kommer det til at dreje sig om flere dage med startskud fredag den 28. september og afslutning med kaffe og kage for alle i Borgen søndag den 7. oktober kl. 13.00. Det er samme dag, som en stor del af byens handlende sikkert har åbent, da Sønderborgs første krydstogtskib lægger til.

- Det vil vi selvfølgelig også gerne markere, nu det ligger så tæt på vores fødselsdag, tilføjer centerchef Flemming Enghave.

Ellers går det for alvor løs fredag eftermiddag den 28. september med den populære børnefigur Gurli Gris kl. 16.30 i Apotekerhaven over for hovedindgangen. Bagefter er der mulighed for fotos og kram af Gurli. De to Youtube-stjerner Mika og Tobias, som er set af over syv millioner folk, kommer forbi kl. 18 til snak og autografer, mens der er noget for de lidt mere voksne, når det danske popband Zididada går på scenen i Apotekerhaven kl. 19.30 og efter en lille pause igen kl. 20.45.

- Desuden har vi fået kontakt til en Kaj Anker Holst, som har fotograferet byggeriet fra nedrivningen af Kvickly til opførelsen af selve Borgen. En del af de fotos udstiller vi i centret, slutter Flemming Enghave.