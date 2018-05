Unge frarådes at læse dansk og litteraturhistorie: Nu bliver de mere attraktive

- Beskæftigelsen er generelt set steget, også blandt vores medlemmer. Men flere virksomheder har også fået øjnene op for kvaliteterne ved at ansætte en akademiker, siger vicedirektør i Magistrenes A-kasse, Marianne Rossander i en pressemeddelelse.

Men nu viser det sig, at humanisterne måske alligevel er ganske eftertragtede i erhvervslivet. Ifølge en ny undersøgelse lavet af Magistrenes A-kasse blandt a-kassens medlemmer, er der blevet ansat over 20 procent flere humanister i private virksomheder de seneste år. Den største stigning ses i Region Syddanmark, hvor andelen af privatansatte humanister er steget fra 28 procent til 39 procent siden 2015. Undersøgelsen er ifølge Magistrenes A-kasse repræsentativ for den gruppe magistre, der er kommet i job i 2017.

Undersøgelse: Fra både politisk hold og fra erhvervslivet er unge mennesker i mange år blevet opfordret til at vælge humanistiske uddannelser som eksempelvis dansk og litteraturhistorie fra til fordel for naturvidenskabelige eller tekniske uddannelser. Samtidig er der blevet skåret millioner af kroner på humanistiske uddannelser, og optaget er faldet markant.

Stolt af regionen

Traditionelt set er folk med en humanistisk uddannelsesbaggrund typisk blevet ansat i det offentlige, og ifølge en undersøgelse lavet af tænketanken DEA i 2017 har mange humanister de seneste år haft svært ved at finde et job, der matcher deres kvalifikationer og uddannelsesniveau.

Camilla Høholt Smidt, direktør for live-work-stay i Region Syddanmark, genkender billedet. Hun hører om flere og flere humanister, der får foden inden for hos det private, og hun er stolt af, at virksomhederne i Region Syddanmark har modet til at rekruttere de mere "skæve akademikere". Live-work-stay er en privat forening, der arbejder for at skaffe og fastholde arbejdskraft i regionen. Camilla Høholt Smith ser tallene som et udtryk for, at virksomhederne er blevet bedre til at se de kvaliteter og kompetencer, der rent faktisk følger med en humanistisk uddannelse.

- Humanisterne er dygtige til at dykke ned i et stof og trække relevante konklusioner og pointer ud gennem analyse. Selvom mange ikke ved det, indgår projektledelse og kommunikation også som en del af mange humanistiske uddannelser, og det kan virksomheder, der ellers er teknisk tunge, have gavn af, siger hun.

Ifølge undersøgelsen arbejder humanister i private virksomheder især med kommunikation og projektarbejde.