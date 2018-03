Sodavandssalg med brusende begejstring

Han havde advaret på forhånd. - Jeg kan tale længe og meget om sodavand. Jan Kruse Hansen nærmest bobler af virkelyst, når man spørger ind til hans firma Macarn, der har det ambitiøse mål at sælge økologiske sodavand af høj kvalitet til de tørstige danske forbrugere, som gerne vil betale lidt ekstra for det.

Firmaet med adresse på Søndervang i Skærbæk fik sit skotsk klingende navn, da Jan og hans kone Camilla var på bryllupsrejse i Skotland.

- Mac betyder jo søn, og Jans far hed Arne, men det kunne jo ikke jo være carne, for det forbinder man med kød, så det blev altså til Macarn, fortæller Camilla, der siden 1. marts har arbejdet fuldtids i firmaet med ansvaret for regnskab og marketing. Og da ægteparret er de eneste fastansatte i firmaet, skal der også pakkes og læsses pallevis af kasser med sodavand ude på lageret.

Og hvorfra har Arnes søn, der betegner sig selv som en rigtig Skærbækdreng, så den brusende begejstring for sodavand?

- Jeg har været sælger i 20 år, arbejdet hos Nestlé, BKI Kaffe og Lantmännen og kom så til sodavandsfabrikken Frem i Ribe som salgschef. Jeg syntes, der var superspændende at udvikle nye produkter, og jeg ville nok mere end fabrikken, som jo siden er blevet solgt til Fuglsang. Og jeg har altid gerne ville mit eget, så jeg stoppede ved Frem for tre år siden. Da jeg bagefter blev kontaktet af kunder, som gerne ville have, at jeg lavede noget for dem, gik jeg i gang et halvt år efter hjemme ved mig selv.

Jeg vidste bare, at kvaliteten ikke bare skulle være god, den skulle være rigtig god, Inspirationen kommer helt klart fra ølkategorien. Her kan man næsten uanset, hvor man befinder sig, finde et bredt udvalg af specialøl. Mens det er svært at blive udfordret på sodavandssiden. Derfor er jeg kravlet højt oppe i træet og satser meget på kvalitet. Og det er vi blevet belønning for, siger Jan Kruse Hansen, der med en kærlig håndbevægelse tager en flaske ud fra sin udstillingsvitrine.

- Vi har fået et reklamebureau til at designe etiketten, så den har et æstetisk udtryk. Vi har otte slags sodavand af vores egne og sælger også fire sodavand fra et fransk bryggeri. Denne appelsinvand har 20 procent appelsinsaft, vand og rørsukker og en smule kulsyre, for lidt brus skal der være, men den er uden aroma og tilsætningsstoffer.