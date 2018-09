Ron og Thierry slår et slag for den sunde kølle

SØNDERBORG: Det kunne godt handle om den ganske banale og uhyre enkle historie om to unge udenlandske mænd, en franskmand og en canadier, som forelskede sig i danske kvinder, flyttede til det lille land, der hedder Danmark og følte sig så godt hjemme, at de blev der...

Det handler det også om. Men i tilfældene Thierry Sanchez, der har fransk-spansk blod i årerne, og Ron Bader, der er canadier med tyske forfædre, handler det mere om et møde mellem to kreativt tænkende mænd, som nu står stor foran et større erhvervseventyr. De har opfundet et plastikhåndtag, der kan bruges til køller, når folk skal træne eller genoptræne.

Og deres idé er så god, at de efter at have vundet den danske finale i kamp mod 19 andre iværksætterhold nu skal repræsentere Danmark ved det uofficielle verdensmesterskab for iværksætteri indenfor kreative erhverv i København den 26. november.

Heroic Sport ApS, som er firmaet bag de to iværksættere, kalder håndtaget pahlavandle -på dansk kan det oversættes til Heltens Hånd. Det er en sammenskrivning af det persiske ord for kriger og/eller helt og det engelske ord handle - at håndtere. Makkerparret Sanchez og Bader, der mødtes da Ron Bader efter et uheld for et par år siden skulle genoptrænes af Thierry Sanchez, som er uddannet fysisk træner, er nu klar til at slå det helt store slag for deres fleksible plastikhåndtag til køllerne.

- Jeg har før undervist i kettlebell, og jeg havde fået ideen med at lave en kegle i træ, som man så kunne træne med i cirkulære bevægelser. Men den blev for stor og for dyr, fortæller Thierry Sanchez. - Og så var det, at Ron sagde, at han måske kunne hjælpe mig med en anden slags håndtag. - Ja, jeg tror, vi fik lavet 100 former, inden vi fandt frem til den rigtige. Grebet skulle være lettere og mindre, supplerer Ron Bader, der er uddannet teknisk, tegner og er ansat som rådgiver i Sønderborg Iværksætter Service på Ellegårdvej og dermed går foran med et godt iværksættereksempel med Heroic Sport, som har adresse samme sted. Al salg af håndtagene, der produceres hos CK Plast i Billund, foregår dog på nettet.