Placeres mellem Fredericia og Kolding: Nyt forskningscenter til en halv milliard skal sikre grøn omstilling

- Vores interesse i centret er dels at kunne udvikle vores viden om intelligent udnyttelse af el og varme, dels at løfte Trekantområdet, så vi kan rekruttere dygtige medarbejdere, siger direktør for Ewii A/S Lars Bonderup Bjørn.

Ewii A/S stifter sammen med Henrik Thorsen fonden, der skal stå bag Center Danmark, og selskabet har desuden garanteret driftsbudgettet for centret i en årrække.

Forskningscentret bliver bygget op som det virkelige samfund med bygninger, beboere, klimatiske, biologiske og geologiske forhold for at få de bedst mulige realistiske forhold. Alle data indsamles, så man kan udvikle de bedst mulige energiløsninger.

Der skal findes en halv milliard kroner til at realisere centret, som bliver et samarbejde mellem landets tekniske universiteter, Ewii A/S og initiativtageren Henrik Thorsen fra Fredericia.

Gudsø: Center Danmark er navnet på et nyt nationalt forsknings- og testcenter, der skal placeres på et 30 hektar stort område ved Gudsø Vig mellem Fredericia og Kolding.

At vi lancerer det samtidigt med, at regeringen kommer med et klimaudspil, er tilfældigt, men det passer fantastisk.

Flere års forberedelse

Idémand bag centret, Henrik Thorsen, har tumlet med tankerne om forskningscentret i flere år. Han glæder sig over den store opbakning, han har mødt hos Ewii og DTU (Danmarks Tekniske Universitet).

- Jeg har arbejdet med ideen i de seneste fire år, og for to år siden kom DTU med ind over. Det har været et fantastisk samarbejde, som siden er blevet udvidet med alle de øvrige tekniske universiteter. Senest har vi fået Ewii med ind over, og det har givet yderligere et løft, siger Henrik Thorsen, som sammen med partnerne lancerer projektet senere tirsdag.

Centret skal være samlingssted for al viden, der kan fremme den grønne omstilling, og præsentationen rammer præcist ind i regeringens lancering af et nyt klimaudspil og energiaftale.

- Det kunne jeg ikke forudse, men det passer fantastisk, og jeg håber, at vi kan blive et af de projekter, som kan opnå støtte fra regeringen, siger Henrik Thorsen, som er meget optimistisk med hensyn til at skaffe den nødvendige kapital til at realisere planerne.