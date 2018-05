Omstridt advokat træder tilbage som kurator for konkursramte Europharma

En kurator har til opgave at finde ud af, hvor mange penge et konkursramt selskab skylder og skal desuden sikre, at kreditorerne får så mange penge som muligt ud af konkursboet. Desuden skal en kurator afgøre, om der er sket ting i selskabet, som giver grund til en politiundersøgelse. Derfor skal en kurator ifølge konkursloven være habil, hvilket betyder, at han ikke må være afhængig af skyldneren, ligesom der ikke af andre grunde må kunne rejses tvivl om kurators upartiskhed i sagen.

JydskeVestkysten har forsøgt at få kommentar fra Jørgen Makholm, men i den forbindelse gjorde han det meget klart, at han ikke ønsker at tale med avisen.

Ekstra kurator

Derfor løftede flere kreditorer, der har penge til gode i konkursboet, øjenbrynene, da Europharmas bestyrelsesformand Jørgen Makholm blev udpeget som kurator. Kreditorerne krævede, at der blev holdt et møde, hvor det blev muligt at vælge en ny kurator. Noget, der kun sjældent sker i konkurssager. Under et møde besluttede et flertal af kreditorer dog, at Jørgen Makholm skulle fortsætte som kurator.

Den erfarne advokat Pernille Bigaard fra advokatselskabet Plesner, blev som følge af kritikken mod Jørgen Makholm indsat som ekstra kurator. Hun kender ikke årsagen til hans exit.

- Jeg fik blot en mail for et par dage siden, hvor Jørgen meddelte, at han ønskede at træde tilbage som kurator, siger hun.

Hun forklarer, at kreditorerne nu skal tage stilling til, om de ønsker at begære et såkaldt kuratorvalg, hvor de vælger en ny kurator, eller om de ønsker at fortsætte konkursbehandlingen med Pernille Bigaard som eneste kurator.

Europharma har været under konkursbehandling i Skifteretten i Esbjerg siden 21. februar. Her oplyser funktionschef Christian Notlevsen, at kreditoren Sydbank har begæret kuratorvalg. Kuratorvalget finder sted mandag den 11. juni klokken 10.

JydskeVestkysten har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sydbanks advokat Jørgen Hauschildt.