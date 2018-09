Luftig drengedrøm blev en god investering

- Herhjemme kan man flyve uden tilladelse, man skal bare flyve uden om kontrolzonerne, og er bruger jeg helikopteren, når jeg skal ud og kigge på byggegrunde. Så har jeg et godt overblik og kan næsten altid lande i et industriområde, siger Pierre Legarth, der er formand for bestyrelsen i sit frasolgte lakeringsfirma pierre.dk og indehaver af Pierre Ejendomme og Lasse Larsen Huse og dermed, som han smilende understreger, kan bruge helikopteren i hele tre virksomheders tjeneste.

- Den er for mig både et stykke legetøj og en praktisk foranstaltning. Jeg købte den franskproducerede helikopter i Warszawa i 2011, efter jeg havde taget certifikat fra flyveskolen i Billund året før. Og det var svært, kan jeg godt sige dig. Man skal koncentrere sig meget, når man flyve helikopter, man bruger begge arme og bege ben, og man skal hele tiden have jordsigt med øjnene, siger han og kigger over på sin Eurocopter 120 B med jetturbine til den nette pris af 12 millioner kroner.

Pierre Legarth sidder i en magelig sofa og fortæller over en kop kaffe, hvordan han har kunnet udleve en drengedrøm samtidig med, at han har foretaget en investering, der sparer ham for en masse tid, når han skal på forretningsrejser eller ud og kigge på et af de byggerier, han har gang i over hele landet.

Pierre Legarth solgte i 2016 sine aktier i pierre.dk Autolakering A/S til den tyske Intelligent Repair Solutions Group, der har domicil i Hamburg. Han fortsatte som bestyrelsesformand i pierre.dk. Pierre Legarth har siden 2000 opbygget Pierre Ejendomme A/S, et ejendomsinvesteringsselskab, der blandt andet opkøber, opfører og udvikler udlejningsejendomme til bolig, kontor, butik eller produktion. Ejendomsporteføljen er på flere en 400 mio. kroner og omfatter udlejningsejendomme hovedsageligt i Kolding, men også andre steder i Danmark. Den tredje virksomhed, Pierre Legarth er involveret i, er det århusianske byggefirma Lasse Larsen Huse, som han købte i 2016 og siden 1. oktober 2017 har været direktør for.

Pierre Legarth flyver et par gange om måneden i sin helikopter fot at spare tid - og få et overblik, når han skal kigge på byggegrunde. Foto: André Thorup

Sparer tid

- Jeg bruger vel helikopteren et par gange om måneden, men ikke så meget om vinteren, hvor sigtbarheden tit er for dårlig. Der er plads til fem, og derfor brugte jeg helikopteren, da jeg skulle vise bestyrelsen i pierre.dk nogle virksomheder i Sverige og Tyskland, vi måske ville købe op. Det er en god investering, for jeg sparer masser af tid. Det tager fire timer at flyve til Stockholm, så man kan komme frem og tilbage i løbet af en dag. Når man flyver i udlandet, skal man søge om tilladelse først, men det gør man bare ved at udfylde et skema med en flyveplan, siger Pierre Legarth og nikker over mod den store helikopter, som køres ud gennem en 11 m høj port, når den skal i luften.

- Den tid er længe ovre, hvor det var et stykke legetøj. Jeg har i dag helikopteren ud fra en kommerciel betragtning, den er en god investering og ikke længere bare en rig mands drengedrøm, der er gået i opfyldelse, men jeg elsker den frihed og det frie rum, du har, når du hænger deroppe som en stor fugl. Det er en fantastisk fornemmelse. Men man er meget af afhængig af vejret. Jeg har en gang fløjet hjem fra Warszawa i en snestorm, hvor jeg var nede i 500 fods højde, og en gang måtte jeg nødlande i Korsør på en tur hjem fra København, fordi der var lavt skydække, og sigtbarheden var for dårlig. Som pilot han man den regel, at hvis man er tvivl, så flyver man ikke. Sikkerheden skal være i orden, siger Pierre Legarth, som meget passende har døbt sin helikopter, der har en tophastighed på 250 km i timen, Fritænkeren.