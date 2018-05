Konkurrenter blev kolleger og fik en kæmpeordre

Der er kun få hundrede meter og et par rundkørsler mellem de to byggefirmaer Ommen & Møller A/S og Chr. Johannsen A/S i Brunde ved motorvejen mellem Aabenraa og Rødekro.

Som næsten naboer har de konkurreret om forskellige bygge- og anlægs- arbejder, men Per Laustsen fra Chr. Johannsen og Jacob Ommen fra Ommen & Møller havde længe gået og snakket om, at det da var lidt mærkeligt, at de ikke fik nogle større opgaver i den kommune, de bor i. Og da så arbejdet på at bygge Hærvejsskolen i Rødekro blev udbudt af Aabenraa Kommune i efteråret, slog de to firmaer sig sammen med det resultat, at de nu har fået opgaven til små 108 millioner kroner, en af de største totalentrepriser i kommunens historie.

- Vi er et traditionelt entreprenørfirma, der arbejder med byggeri, jordarbejde, kloakering og totalentrepriser, mens Ommen & Møller

mere arbejder som tømrerfirma, med beton, med overfladebehandling og med renovering, som det er rigtig god til, siger Per Laustsen, som sammen med Lars Jørgensen siden 2005 har stået i spidsen for Chr. Johannsen A/S, der også har afdelinger i Fredericia og Aarhus.

- Vi havde svært ved at få arbejder ved kommunen, fordi vi ikke har været tunge nok. Vi har begge manglet referencer, og vore egenkapital var hver for sig ikke stor nok. Vi havde så snakket om, hvad vi kunne gøre for at blive prækvalificeret. Det var som om, at det somme tider var lettere at få arbejde i Aarhus end herhjemme, siger Per Laustsen, der tog et møde med Ommen & Møller for at snakke om et samarbejde.