Firma bag vildsvinehegn udvider: Håndværkere arbejder 24 timer i døgnet

På to uger skal virksomhed bygge kontor, lager og pakkehal. Normalt tager så stort et byggeri op til seks måneder.

Hegn: Det kræver plads at producere 70 kilometer hegn til at holde vildsvin væk fra Danmark.

Masser af plads.

I december vandt virksomheden Ser Hegn fra Fredericia ordren på et vildsvinehegn, som skal stå færdigt ved den dansk-tyske grænse til efteråret.

Så i morges gik firmaet i gang med det, de kalder Danmarks hurtigste erhvervsbyggeri, oplyser DR P4 Trekanten.

Det skal bestå af kontorer, opbevaringshal på 450 kvadratmeter samt lager og pakkehal på 140 kvadratmeter. Så stort et byggeri vil normalt tage op til et halvt år, men det her skal stå færdigt på bare to uger.

- Jeg er klar over, at det er et meget ambitiøst mål, men vi har travlt, hvis vi skal nå at sætte 70 kilometer vildsvinehegn op, og det kræver en massiv kapacitetsudvidelse hos os, siger direktør Henrik Hallenberg Rasmussen fra Ser Hegn.

Hr Entreprenører har sammen med ni byggevirksomheder lovet at levere byggeriet til tiden.

- Det kan sagtens lade sig gøre, Det er bare et spørgsmål om at vi giver den fuld gas hele døgnet, Hans Christian Jensen, der er formand byggepladsen.

Og kvaliteten skal nok holde, siger han.

- Det er jo ikke samme mand, der kører 24 timer i døgnet. Skiftehold 12 timer, det kan vi sagtens. Det er vi vant til, siger Hans Christian Jensen til DR P4 Trekanten.

Og håndværkerne glæder sig.

- Det er en kæmpe oplevelse. Det er megafedt at være med til, siger maskinfører Nick Barclay.