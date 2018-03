Den livsfarlige hvile på laurbærrene

- Man siger, at gode resultater altid er en konsekvens af gode beslutninger. Det er bare ikke altid tilfældet, siger fodboldlederen og forfatteren Rasmus Ankersen i en peptalk, der handler om sult og en tabel, der altid lyver.

Det var verdens bedste telefon. En Nokia 3310. - Den løb aldrig tør for batteri, og den var umulig at slå i stykker. 3310 stod for robusthed, kvalitet og innovation. Nokia ikke bare en succesfuld, men også et casestudy på Business Schools i hele verden. Men Nokia gik fra en markedsandel på 50 til tre procent 3 på bare fem år, et kæmpe kollaps. Hvis vi snakker om, hvordan vi opnår succes, snakker vi ikke om arrogance, magelighed og modstand mod forandring, hver eneste industri har sin egen lille Nokia-historie. Tænk for eksempel på Netflix og Blockbuster. Rasmus Ankersen taler sig varm med et foto af den ikoniske Nokia 3310 på storskærmen i baggrunden. I kælderen i Musikhuset Esbjerg fortæller forfatteren, foredragsholderen, coachen og fodboldlederen fra FC Midtjylland i fødebyen Herning om "Sult i Midtjylland" -henvisende til "Sult i Paradis", titlen på en af hans fem bøger. Og omkring 100 vestjyske erhvervs- og sportsrelaterede ører lytter koncentreret til Ankersens peptalk og samler guldkorn op. Uden at blive mætte, for budskabet er, at man ikke alene skal være sulten efter succes, men også bevare den, når man har fået succes. Med mere jordnære ord, der kunne være hentet i både midtjysk muld og vestjysk sandjord: Det er livsfarligt at hvile på laurbærrene.

Rasmus Ankersen 1983 i ," Guldminerne" og "Sult i paradis" på Forlaget Turbulenz. Han rejser rundt i verden for at leve med, træne med og besigtige nogle af verdens bedste talentmiljøer inden for sport. Sideløbende arbejder han som mentaltræner og personlig sparringspartner for topsportsfolk og ledere. Læs mere om ham på Esbjerg Erhvervsudvikling, håndboldklubben Ribe-Esbjerg HH og Erhverv+ stod bag arrangementet i Musikhuset Esbjerg. Han blev født 22. september Herning ) er foredragsholder, forfatter og coach. Rasmus Ankersen er bestyrelsesformand og tidligere fodboldspiller og -træner FC Midtjylland . Han har udgivet bøgerne "En vinders DNA", "Mellemleder DNA", "Opdragelse af en vinder"Guldminerne" og "Sult i paradis" på Forlaget Turbulenz. Han rejser rundt i verden for at leve med, træne med og besigtige nogle af verdens bedste talentmiljøer inden for sport. Sideløbende arbejder han som mentaltræner og personlig sparringspartner for topsportsfolk og ledere. Læs mere om ham på www.rasmusankersen.com

Kæphesten Den 34-årige verbale indpisker, der har rejst verden rundt for at forske i succeser og vellykkede forandringer og coachet flere topledere punker trommehinderne med eksempler: - Da Lego et år havde et overskud, der var større end de tre største konkurrenternes tilsammen, sagde Jørgen Vig Knudstorp, dengang direktør, i dag bestyrelsesformand, at Lego måske ikke skulle være i legetøjsbranchen, men i stedet konkurrere i børneværelset med blandt andre Apple og iPhones. Man skal have mod til at brænde sine platforme. Da Iphonen kom frem, sagde Nokias direktør, at det var et nicheprodukt. Det blev den hurtigst sælgende smartphone i historien, konstaterer Rasmus Ankersen. Og trækker en kæphest ud af stalden: - Man siger, at gode resultater altid er en konsekvens af gode beslutninger. Det er bare ikke altid tilfældet. Newcastle United er en fodboldklub med en fantastisk historie, alle byggestenene til at blive en enorm succes er til stede. Det er bare ikke blevet sådan, de seneste 50 år har budt på skuffelse efter skuffelse. I 2012 blev klubben nummer fem i Premier League, en fantastisk præstation. Det var starten på en ny æra, mente man i klubben, som gav træneren en lang kontrakt, og der blev ikke købt nye spillere. Året efter var klubben tæt på at rykke ned - med de samme spillere, på den samme bane og med det samme trænerteam. Man havde intet foretaget sig og røg i løbet af 12 måneder fra nummer fem til nummer 16. Tabellen lyver aldrig, siger man, men det gør den.