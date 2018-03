180 nye job på Nordsøen

De har lynende travlt for tiden, Verner Andersen og Jens Mørk. Som ansvarlig for rekrutteringen hos Semco Maritime A/S i Esbjerg skal Verner Andersen skaffe 80 faglærte, blandt andre smede og svejsere, til ny olie- og gasjobs i Tyra-feltet på Nordsøen, mens Jens Mørk som direktør for Muehlhan A/S skal have fat i 100 ufaglærte, blandt andre stilladsarbejdere, til det samme område.

- Vi er virkelig inde i en stor mobiliseringsfase for at kunne betjene de tre selskaber ude på Nordsøen, fortæller Verner Andersen, der er vice president for operation support. - Vi har 220 timelønnede håndværkere ansat og skal bruge 80 inden midten af april. Det er hovedsageligt i de såkaldt sorte discipliner, svejsere, smede og pipefitter, vi skal bruge folk. Deraf 40 kvalificerede rørtrådssvejsere, og dem er der altså ikke mange af. Vi har en database på 2500-2600 mennesker, der tidligere har søgt hos os, og den søger vi i, og der er også nogle af vores egne folk, der skal opkvalificeres.

Verner Andersen regner med at nå målet inden deadline i april. - Den dag, du har en løve bag dig, løber du dine hurtigste 100 meter. Men det kræver en del at få nye folk ind i branchen. Først skal de gennemgå et lægetjek, for når men er 300 km ude på Nordsøen ligger er der ikke et hospital eller en ambulance lige om hjørnet, selv om vi selvfølgelig har sygeplejersker derude, Og skal man klædes på med et tre dages sikkerhedskursus inde på land og aflægge en sitetest. Vi skal jo vide om folk også kan svejse. Det er kostbart at sende en mand ud - det løber op i 20.000-25.000 kroner til beklædning og kursus, inden han kommer på arbejde, så vi skal have fat de rigtige. Og de skal vide, at de skal arbejde 14 dage i træk og så have afspadsering og ferie i tre uger. De fleste, vi ansætter er i 40-50 års alderen, men vi gør meget ud af få nogle yngre mennesker ind. Vi har blandt andet været ude på de sociale medier for at søge nye folk og lægger vægt på at få dansk arbejdskraft. Vi kan risikere at skule ud og leje 15-20 svejsere, fordi vi kun skal bruge dem frem til oktober. De fleste, der søger job, vil jo gerne have fast arbejde. Man behøver jo ikke at bo i Esbjerg for at arbejde på Nordsøen, så vi har ansatte fra hele landet - og enkelte fra udlandet. Og det kan jo godt betale sig med de lave flypriser, vi har, siger Verner Andersen, der næste år får brug for endnu mere arbejdskraft i forbindelse med arbejdet i Tyra-feltet.