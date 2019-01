Vidt forskellige virksomheder er nominerede til Årets Iværksætter

Kolding: Det er tre meget forskellige virksomheder, der 28. februar dyster om titlen som Årets Iværksætter 2018 ved Business Koldings prisuddelingsshow Award'19.

Anders Lunden Gydesen, Hjalmar van der Buchwald og Søren Joachim Bruun er nomineret med deres virksomhed Gro-Lys, der i starten specialiserede sig i LED-belysning til fremstilling af planter og for alvor tog fart, da der 1. januar 2018 indtrådte en forsøgsordning med medicinsk cannabis i Danmark, hvor nye gartneriproduktioner så dagens lys. Dette har blandt andet ført til et samarbejde med Medical Cannabis Denmark.

Webstarters A/S med Dennis Lundhede Frederiksen, Jesper Kaae og Brian Stein Mikkelsen i spidsen er nomineret for sit arbejde med digitale discipliner som hjemmesider, webshops, søgemaskineoptimering, Google Ads og Facebook-annoncering. Virksomheden med 13 ansatte fik blandt andet medieomtale, da man meldte ud, at man gav nyansatte medarbejdere tre måneders løn, hvis de sagde op inden for den første måned for at minimere risikoen for længerevarende fejlansættelser.

Den sidste nominerede er tøjvirksomheden FirstGrade i Jordrup, der drives af Jesper Mortensen og YouTuberen Anders Møller Hansen, kendt som Eiqu Miller. Der er nu fire årlige kollektioner, men også to-tre spontane kollektioner. Blandt andet lavede de en kollektion i forbindelse med awardshowet Guldtuben. Ud over deres egne kollektioner laver de også tøj for andre YouTubere.