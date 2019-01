Det tidligere XJump på C.F. Tietgens Vej genåbner snart med nye ejere og under navnet Jump'it. Målet er at åbne inden vinterferien.

Kolding: Snart kan der igen hoppes på massevis af trampoliner i det tidligere XJump på C.F. Tietgens Vej.

Den 2800 kvadratmeter store trampolinpark gik konkurs lige før nytår, men nu har tre bekendte fra Fredericia og Odense købt parken, som skifter navn til Jump'it.

- Vi er utrolig glade for, at vi havde muligheden for at overtage lokalerne i Kolding, siger Claus Rasmussen, der sammen med Peter Bille og Bitten Martens står bag Jump'it.

De tre har i cirka et år arbejdet på at åbne deres eget trampolinkoncept i Jylland, men det har være svært at finde egnede lokaler, fortæller Claus Rasmussen. Derfor slog de med det samme til, da muligheden for at overtage parken på C.F. Tietgens Vej bød sig.