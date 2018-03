Store forskelle på bilsyn i Trekantområdet: Her slipper ni ud af ti biler igennem

Der er stor forskel på synshallernes godkendelsesprocent. I Trekantområdet kan det måske være en idé at køre bilen til Middelfart, hvis du vil have den største chance for at bilen bliver godkendt i første forsøg. Arkivfoto: Chresten Bergh

Hvis du vil have den største chance for at få din bil igennem syn i første hug, er det ikke helt lige meget, hvilken synshal du vælger. Sådan lyder det fra tjekbilsyn.dk, der sammenligner godkendelsesprocenter fra synshaller i hele Danmark.

Kolding: Strejker bremserne? Lyser de forkerte lamper i instrumentbrættet? Så er det måske fordi, det er ved at være tid til at få synet bilen igen. Men det er faktisk ikke helt lige meget, hvor du kører din bil hen, når den skal have sit to-årige tjek. Ifølge hjemmesiden tjekbilsyn.dk afhænger chancen for at få bilen godkendt ved første syn nemlig meget af, hvilken synshal du vælger. På baggrund af data og synsrapporter indsamlet fra synshaller i hele Danmark sammenlignes godkendelsesprocenterne. Og der er markante forskelle fra synshal til synshal. Ud fra deres undersøgelser ses det også, at der er store forskelle på godkendelsesprocenterne i Trekantområdets synshaller. Hvis du derfor vil have den største chance for at få din bil stemplet "godkendt" i første forsøg, er det måske en god idé at køre forbi Middelfart. Her bliver 94 procent af bilerne nemlig godkendt hos Middelfart Ny Bilsyn. Dermed har de også den tredje højeste godkendelsesprocent i hele Danmark. Omvendt ser chancerne noget mindre ud, hvis du sender din bil til syn hos Haderslev Lokalsyn. Her bliver en ud af fire biler ikke godkendt ved første syn, og de lander derfor med en godkendelsesprocent på 75. Det er den laveste i hele Trekantområdet. Den gennemsnitlige godkendelsesprocent på landsplan ligger på knap 82 procent.

Her slipper flest og færrest igennem bilsyn Så mange procent af bilerne godkendes i Kolding Kommunes synshaller:77 procent - LB Bilsyn Kolding.



78 procent - Applus Bilsyn Kolding Syd.



79 procent - Bilsyn Plus Kolding Nr. Bjert.



82 procent - Trekantens Bilsyn Kolding.



82 procent - Applus Bilsyn Kolding Nord.



84 procent - Kolding Lokalsyn.



Sammenligning: Her går flest og færrest biler igennem syn i hver af Trekantområdets kommuner:



- Færrest procent igennem bilsyn:



75 procent - Haderslev Lokalsyn, Haderslev Kommune.



76 procent - Trekantens Bilsyn Grindsted, Billund Kommune.



77 procent - LB Bilsyn Kolding, Kolding Kommune.



79 procent - Applus Bilsyn Vejle Midt, Vejle Kommune (kun 14 registrerede bilsyn).



79 procent - Applus Bilsyn Rødding, Vejen Kommune (kun 14 registrerede bilsyn).



79 procent - Lillebælts Bilsyn Middelfart, Middelfart Kommune.



82 procent - Applus Bilsyn Fredericia Midt, Fredericia Kommune.



- Flest procent igennem bilsyn:



94 procent - Middelfart Ny Bilsyn, Middelfart Kommune.



93 procent - Bilsyn Plus Vejle, Vejle Kommune.



91 procent - FDM Test og Bilsyn Fredericia, Fredericia Kommune.



87 procent - Applus Bilsyn Vejen Øst, Vejen Kommune.



86 procent - Applus Bilsyn Grindsted, Billund Kommune.



84 procent - Applus Bilsyn Over Jerstal, Haderslev Kommune.



84 procent - Kolding Lokalsyn, Kolding Kommune.



Der findes enkelte synshaller, som tjekbilsyn.dk endnu ikke har modtaget data fra. Disse synshaller indgår derfor ikke i undersøgelsen. Det gælder blandt andet Vamdrup Lokalsyn.