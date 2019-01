Midtbyens sidste børnetøjsbutik lukker

Indehaver Marianne Kragsfeldt vil have mere tid til familien. Hun håber, at butikken vil blive ført videre af nye ejere.

Kolding: Det er ikke mere end et par dage siden, at Marianne Kragsfeldt offentliggjorde, at hendes børnetøjsbutik Frølich i Østergade i Kolding lukker med udgangen af januar. Siden da har flere interesserede købere henvendt sig, og Marianne ligger derfor i forhandlinger med flere parter. Om det lykkes at blive enige med nogen af dem om en overtagelse af butikken er dog endnu uvist. Sikkert og vist er det dog, at Marianne snart siger farvel til Frølich, som hun åbnede for 14 år siden.

- Selvfølgelig er det vemodigt, men jeg trænger til at prøve noget nyt, og beslutningen her er 100 pct. taget på grund af mit privatliv, fortæller Marianne Kragsfeldt.

I sommer fik hendes mand nyt job, så han nu arbejder i henholdsvis København og Aarhus. Parret har en ni-årig søn, som Marianne nu vil bruge mere tid sammen med.

- Vi skal have en hundehvalp, og så ved jeg ikke lige 100 pct., hvad der ellers skal ske, men jeg skal ikke være selvstændig mere. Jeg er glad for at betjene kunder, men det administrative tager meget tid og er ikke så spændende.