Maria lukker sin tøjbutik: Det kan ikke løbe rundt

Kolding: Det er med stor tristhed, at Maria Bihl har besluttet at lukke sin tøjforretning Store no. 1b i Østergade med udgangen af januar. Hun åbnede butikken i august 2014, så det bliver til fire og et halvt år som forretningsdrivende i midtbyen.

- Det kan ikke løbe rundt. Jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne. Og det har ikke noget med huslejen at gøre, siger Maria Bihl, der ønsker alt det bedste for Kolding midtby og cityforeningen, som nu mister et medlem.

Lige nu er der ophørsudsalg både i forretningen og i den tilhørende webshop. Og når varelageret er tømt, lukker forretningen.