Bestseller-forfatter åbner streetfood med salat i centrum

Kolding: Hun har solgt mere end 70.000 kogebøger med salatopskrifter, og nu slår Salattøsen, alias Mette Løvbom, snart døren op til sin nye satsning, der hedder Salattøsens Streetfood.

Det er Mette Løvboms partner, Per Guldbrandt, som står for køkkenet i streetfood-vognen, der får fast placering ved Gasa-bygningen på Vejlevej 159. Her kan man købe 100 pct. økologisk mad og drikke, som alt sammen er hjemmelavet fra bunden.

Inspirationen til at lave streetfood kommer fra Mette Løvboms succes med firmaet Salattøsen, hvor hun både udgiver salat-kogebøger og holder madlavningskurser.

- Vi har længe gerne villet brede det ud til gadeplan, og vi vil gerne tæt på kunderne og give dem mulighed for at smage de fantastiske salater, fortæller Mette Løvbom.

- Vi vil gerne gå den økologiske vej og lave mad, der er fri for alt det skrammel, som findes i meget mad i dag. Og hvis man bruger råvarer i sæson, så er det ikke dyrere at vælge økologisk, siger Per Guldbrandt.