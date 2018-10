Anmelderrost restaurant er gået konkurs

- Det har været en lidt for lang sommer i forhold til hvad det plejer, og det har taget kundegrundlagt, fordi folk ikke har haft lyst til at spise indendørs, forklarer han, som drømmer om senere at kunne åbne en ny restaurant, men som ikke har nogen konkrete planer.

Kolding: En tidligere ansat, der ikke har fået sin løn, blev restaurant SmækkerLækkers endeligt. 2. oktober blev restauranten taget under konkursbehandling efter en begæring fra den tidligere ansatte, og restauranten er derfor lukket efter tre et halvt år i Låsbygade.

Åbnede i marts 2015 med multikulturel mad med inspiration fra det franske, italienske, mellemøstlige og danske slow-food-køkken. Blev i 2016 optaget i restaurantoversigten White Guide. Er i øjeblikket under konkursbehandling efter at en tidligere ansat, der ikke har fået sin løn, har begæret restauranten konkurs.

Ikke mange aktiver

Ifølge advokat Michael E. Hansen, der som kurator er udpeget til at forvalte konkursboet, ser der ikke ud til at være de store penge at hente for dem, der har udeståender med restauranten.

- Vi har været nede og kigge i lejemålet for at se, hvad der er af aktiver, og der er ikke særligt meget ud over nogle genbrugsmøbler, siger han, som den kommende tid vil forsøge at finde nogen, der er interesseret i at overtage restaurant eller lejemål.

Restaurantens konkurs får blandt andet betydning for kunder, der har gavekort til SmækkerLækker. Gavekortene kan nemlig kun erstattes, hvis der findes penge til det i konkursboet.

Kurator Michael E. Hansen opfordrer dog alligevel eventuelle kunder med gavekort eller tilgodebeviser til at anmelde det til ham inden 30. oktober.