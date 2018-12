Unge iværksættere vil lave madkasse af plast fra havet

Forretningsideen PolyBlue vandt onsdag Haderslev Erhvervsråds pris på 3.000 kroner for bedste iværksætteride blandt ungdomsuddannelserne.

Haderslev Kommune: Vi kan ikke alle sammen være lønmodtagere.

Derfor er der nogle, som er nødt til at få de gode ideer og være med til at skabe de arbejdspladser, vi som samfund har brug for.

Og gode ideer var der masser af onsdag, da cirka 200 børn og unge dystede om at komme med den bedste forretningside til konkurrencen "Dig og din Ide". Dommerne var godt 20 forskellige erhvervsfolk fra Haderslev, der gik rundt blandt de små stande og fik præsenteret ideerne. Der var vindere i flere kategorier, men blandt de meste grydeklare ideer var PolyBlue, udtænkt af en gruppe unge fra Det Blå gymnasium. De var klædt i hvide skjorter, havde en prototype med og havde forberedt logo og præsentation af ideen - der var styr på det.

Ideen var i al sin enkelhed en madkasse produceret af noget af alt det plast, som flyder rundt i verdenshavene - en ide, som skal være med til at øge bevidstheden om vores overforbrug af plast.

- Sammen med madkassen modtager man en kode, som giver adgang til flere spil på nettet, der handler om at rydde plast op i havene. Og der vil følge et nyhedsbrev med historier, der fortæller om, hvad det går med at fjerne plast i havene eller om havdyr, der er blevet reddet fra plast, fortæller Jonas Pabst Jørgensen.

Han var i gruppe med Marcus Mejborn, Ida Good Christiansen og Stine Jacewicz. Sammen modtog de 3.000 kroner, samt tilbud om fem timers erhvervsvejledning hos Haderslev Erhvervsråd, så de kan gå videre med ideen.