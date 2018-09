Så fik Realskolen ny leder - men ingen udsigt til revolutioner

Torsdag blev Haderslev Realskoles ny leder, Simon Mosekjær, hilst velkommen til reception, sange og taler i den gamle sal på Realskolen.

Haderslev: Bare rolig, der kommer ikke til at ske revolutioner på Haderslev Realskole, selv om skolen i går fik ny leder. Selv om Simon Mosekjær har mange års erfaring med privatskoler, så starter han ikke på mandag med at lave en masse ting om. - Jeg skal først og fremmest stikke en finger i jorden, lytte til medarbejderne og fornemme, hvad det er for et sted, og finde de værdier, som bærer stedet her. Der bliver i hvert fald ikke lavet en masse om det første halve år. Det er jo også en solid skole, siger den nye leder af Realskolen, Simon Mosekjær.

Foto: Jacob Schultz Der var masser af gæster torsdag eftermiddag. Foto: Jacob Schultz

Reception Torsdag blev Simon Mosekjær hilst velkommen af medarbejdere, bestyrelse og venner af huset. Den gamle sal var fyldt helt op med gæster, der stod rundt ved små borde og nød mad fra en af byens restauranter, Fratelli. Afgående leder, Henrik Pors, kunne fortælle, at han har holdt sig helt ude af den endelige afgørelse. Det er forældrebestyrelsen, der har udpeget Simon Mosekjær i ansøgerfeltet. - Men jeg kendte jo godt Simon i forvejen og ved, hvad han står for. Så jeg har da opfordret ham til at søge, siger Henrik Pors. Har du efterladt nogle vigtige beslutninger, som Simon nu skal tage stilling til? - Ork ja, masser. Én af de første ting, han skal klare, er det kommende års budget. Hvad med plads? Er det også en af beslutningerne...Skal skolen til at søge om at udvide? - Det må du nok spørge Simon om. Men hidtil har vi jo haft den holdning, at vi ikke skal være større. Det er rigtigt, at vi trods nedgang i børnetallet har elevtilgang, men det er en besværlig proces at udvide her, hvor vi er. Så skal vi hen og finde plads her tæt ved, og det har vi hidtil ikke haft lyst til. Vi er dem, vi er, siger Henrik Pors.

Foto: Jacob Schultz Afgående leder Henrik pors skal nu hjem og nyde sit otium med familien. Foto: Jacob Schultz

Ønskejob For dagens hovedperson er det altsammen for tidligt at sige noget om. Foreløbig er han blot glad for at have fået det nye job. - Det er helt sikkert et ønskejob for mig, siger han. Simon Mosekjær har tidligere været leder af den internationale skole i Kolding, The Cosmo, og i de sidste seks år leder af privatskolen Riberhus i Ribe. Han har dog ikke planer om at føre Realskolen i en mere international retning. - Nej, ikke umiddelbart. Men jeg synes, at udsyn er godt for eleverne. Udsyn giver indsigt i sig selv, siger Simon Mosekjær. Privat bor Simon Mosekjær i Kolding. Han er gift med Michael. Parret har ingen børn. Realskolen har 588 elever og 80 ansatte, heraf 50 lærere. Skolen har en årlig omsætning på 40 millioner kroner. Egenkapitalen er på 14,5 millioner kroner.

Foto: Jacob Schultz Der var mad fra restaurant Fratelli. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Masser af kram og knus - farvel og goddag. Foto: Jacob Schultz