SLF-direktør fratræder med øjeblikkelig virkning

Vojens: Tirsdag forlod direktør for Sønderjysk Landboforening, Erik Lydiksen, sit kontor i Vojens for sidste gang. Og klokken 13.25 udsendte SLF's presseafdeling en pressemeddelelse om direktørens fratrædelse:

"SLFs bestyrelse og direktør, Erik Lydiksen, har dags dato indgået en gensidig aftale om, at Erik Lydiksen fratræder som direktør for SLF.

Årsagen til den beslutning er, at Erik Lydiksen ikke ønsker at føre den strategiske udvikling af selskabet videre.

Bestyrelsen har taget Erik Lydiksens ønske om fratrædelse til efterretning og vil snarest muligt igangsætte rekruttering efter ny direktør."

Meddelelsen er vedhæftet et telefonnummer til formand for SLF, Christian Lund, men han ønsker ikke at uddybe:

- Jeg har ikke noget at tilføje ud over det, vi har sendt ud, lyder det fåmælt fra Christian Lund.

JV har også forsøgt at fange Erik Lydiksen på telefonen, men han er ikke at træffe.

Det er altså ikke muligt at uddybe, hvad uenigheden om strategien går ud på.

Erik Lydiksen er 55 år, uddannet jordbrugsteknolog og merkonom.