S: Geil har ingen plan for, hvor han vil finde 60 mio kr

Forhandlingerne om det kommunale budget for 2019-2022 "kuldsejlede" mandag, fortæller en skuffet gruppeformand for S, Henrik Rønnow.

Haderslev Kommune: Der kommer ikke noget bredt politisk forlig om det kommunale budget 2019. Det oplyser Socialdemokraternes gruppeformand Henrik Rønnow i en pressemeddelelse.

- Det er med både skuffelse og helt ærligt også med lidt vrede, at jeg må konstatere, at det på mandagens møde i Økonomiudvalget ikke lykkedes at indgå et bredt forlig om det kommunale budget, skriver Henrik Rønnow.

Ifølge Rønnow vedtog det borgerlige flertal med borgmester H.P. Geil i spidsen et budget for 2019-2022, der nu sendes til førstebehandling i Byrådet. Budgettet indeholder samlede besparelser for mere en 60 mio. kroner over de næste fire år. Og det er ikke nødvendigt at spare så meget, mener Rønnow.

- Helt grundlæggende mener vi ikke, besparelser i den størrelsesorden er nødvendige, og når vi så samtidig kan konstatere, at borgmesteren ikke selv har et bud på, hvad der skal spares på, eller hvordan besparelserne skal gennemføres, så må vi sige klart fra, lyder meldingen fra Henrik Rønnow.

Han venter nu spændt på, hvor Geil og forligspartierne vil finde pengene.

- Desværre kunne - eller ville - borgmesteren på dagens møde i økonomiudvalget ikke give et bud på, hvad der skal spares på, og det er i mine øjne ikke godt nok. Jeg synes helt ærligt ikke, det er OK overfor hverken borgerne eller de kommunale medarbejdere. 60 mio. kroner er altså mange penge, siger Henrik Rønnow.

Klokken 11 præsenterer borgmester H. P. Geil (V) det budget for pressen, som er indgået med et politisk flertal.