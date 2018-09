Pas på: Lastbilen svinger til højre

Det kan være her, at livet stopper, hvis man som cyklist eller fodgænger ikke husker på, at en lastbilchauffør ikke kan se alt, når han svinger til højre.

Chauffør frygter ulykker

Claus Franzen har været chauffør i 30 år og arbejdet for transportfirmaet DTK i Padborg. Claus er én af de mange lastbilchauffører, som man kan møde i Haderslev Kommune, når han kører Sønderjylland tyndt med gods og varer.

Hans værste mareridt er at ramme en blød trafikant.

- Det ville være frygteligt. Derfor lægger jeg altid mærke til det, hvis der er cyklister, som er på vej hen til det kryds, hvor jeg skal dreje, før jeg holder i krydset. Det er en regel for mig. Så vil jeg altid lige tjekke, om de er kommet forbi, før jeg drejer, siger han.

Han har heldigvis aldrig selv oplevet ulykker ved højresving. Alligevel skal man som chauffør altid være på vagt.

- Det værste er, at mange cyklister tror, at vi har set dem. Det kan de ikke altid være sikker på. Derfor skal begge parter altid være på vagt, siger Claus Franzen.

Han understreger, at det også kan være farligt for især cyklister at holde for langt ude i et kryds, hvis det er uden for spejlene. For hermed risikerer cyklisten at blive ramt af hængeren, der tager en kortere bane gennem svinget end lastbilen.

Claus Franzen ville ønske, at alle kommuner malede et stort rødt felt i krydsene for at minde cyklisterne om, at "her er farligt at være, hvis lastbilen svinger til højre".

Lastbilkaravanen er et initiativ fra branche foreningen ITD med hovedsæde i Padborg.