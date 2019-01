Nu får Vojens igen en sparekassefilial

Vojens: Hæveautomat, kassebetjening og bankrådgivere.

Broager Sparekasse vil senest 1. august åbne ny filial i Vojens midtby med fem ansatte. Sparekassen har det seneste år stukket en tå i vandet i Vojens ved at åbne en lidt særpræget afdeling i en skyboks i Vojens Ishockeyarena.

Og det var ikke for koldt. Tværtimod har det ifølge sparekassen været en varm velkomst.

- Interessen for at bruge os har været uovertruffen god, og det var det, der skulle til for, at vi fik lyst til mere. Så nu søger vi så et egnet sted at åbne en filial til fem ansatte i midten af byen, siger sparekassedirektør, Lars B. Christensen.

Han mener, at den lidt aparte placering i en skyboks i arenaen var nødvendig.

- Erfaringen siger os bare, at vi skal være fysisk tilstede, når det handler om penge. Selv unge familier vil have en erfaren lidt ældre bankrådgiver, når de skal optage deres første lån til et hus, siger Lars B. Christensen.