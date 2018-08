Landmand er bekymret for vinteren

Det er ikke så meget tørken lige nu, der bekymrer økologisk mælkeproducent Niels Jørgen Vinge Rasmussen. Det er snarere vinteren, der kommer.

Rovstrup: Landmand Niels Jørgen Vinge Rasmussen har aldrig oplevet noget, der svarer til den tørke, som i denne sommer har ramt landet. Den 47-årige økologiske mælkeproducent er tredje generation på gården Kathrinesminde ved Moltrup, og der er lidt mere at gruble over denne sommer, end der plejer at være. - Det, vi skulle have høstet til vinterfoder, har dyrene ædt nu. Det går sådan set fint nok lige nu. Køerne har det godt, og mælken er fin. Men det er mere den tid, der kommer, der bekymrer, siger Niels Jørgen Vinge Rasmussen. Dermed sætter han fingeren på det, som bekymrer rigtig mange landbrug lige nu. Der er historier om mælkeproducenter, der sender malkekøer til slagtning, fordi de ikke har foder nok til vinter ellers. Der er historier om høstudbytter, der ligger 50 procent under normalen, og majs, der stort set ikke har haft nogen vækst. - Jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se konkurser som følge af tørken, siger Niels Jørgen Vinge Rasmussen.

Slagter køer Med en årlig mælkeproduktion på 340.000 liter er Niels Jørgen Vinge Rasmussens landbrug et forholdsvis lille landbrug. De godt 50 mælkekøer fodres med afgrøder fra de cirka 90 hektar, som Niels Jørgen Vinge Rasmussen råder over. Der er både korn, majs, bønner, kløver og græs, som i et lukket kredsløb bliver puttet i kvæget som foder, og den anden vej rundt leverer kvæget ny gødning til afgrøderne. Men når afgrøderne svigter, når de ikke får vand, går kredsløbet itu. Der bliver for mange komaver at mætte i forhold til høstudbyttet. - Jeg har allerede sendt et par køer til slagtning, og det er da muligt, at jeg bliver nødt til at sende flere afsted inden vinter, siger Niels Jørgen Vinge Rasmussen.

SLF: Øko-brug er ramt hårdt Hos Sønderjysk Landboforening er man begyndt at tilbyde landmændene individuelle fokussamtaler for at hjælpe landmændene gennem bekymringerne. Her kender konsulenterne også til problemerne. - Lige nu er der tre ugers ventetid på at få slagtet køer på slagteriet i Holsted. Normalt er der en uges ventetid. Der er ingen tvivl om, at der er mælkeproducenter, som forsøger at tilpasse besætningen efter situationen, siger Bruno Due, kvægbrugskonsulent hos SLF. Tørsten i afgrøderne rammer især de økologiske mælkeproducenter, da de har et krav om at bruge mindst 60 grovfoder fra egne afgrøder på bedriften - et tal, som politikerne nu midlertidigt har sat ned til 50 procent. - De konventionelle landbrug har helt sikkert også problemer, men de kan bedre købe eller låne sig til andet foder andre steder fra, siger Bruno Due. Han understreger dog, at det stort set er hele landbruget fra planteavl til mælkeproducenter, som er ramt af tørken, men nogle mere end andre.