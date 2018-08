Landmand: - Jeg vil ikke stå her og pive

Landbrugets formand, Martin Merrild, er på rundrejse til landbrug for at gøre status på bedrifternes situation efter den værste tørke i mands minde. Mandag var han ved Sommersted.

Han får opbakning fra Martin Merrild, der kan bekræfte, at landmændene ikke ønsker at blande skatteyderne ind.

- Jeg står ikke her og piver. Jeg er ærligt træt af at høre om støtte til landbruget. Lad os i stedet få nogle ordentlig rammevilkår, så vi kan få lov at tjene penge i stedet for at få støtte, siger Peter Dalgaard Juhl.

For Peter Dalgaard Juhl er det ubehageligt at tale om "støtte" til landbruget. Som selvstændig landmand vil han helst blande skatteyderne uden om hans økonomiske problemer.

Konkurser

Martin Merrild vil ikke gisne om, hvor mange landbrug, der i år kommer til at lukke og slukke som følge af tørken. Landbruget selv har anslået cirka 500 konkurser, men det er for tidligt at sige, mener formanden.

- Tørken kommer til at medføre konkurser, men hvor mange er der umuligt at spå om, siger han.

Han er overbevist om, at de andre nordiske lande og Tyskland snart vil komme deres landbrug til undsætning med økonomisk hjælp. Det vil skabe en ulige konkurrence med nabolandene. Så folketinget er nødt til at handle, mener Merrild.

Men hvorfor skal landbruget have hjælp? En håndværker, der er i økonomiske problemer, får jo ingen hjælp?

- Det drejer sig jo ikke bare om 1.000 danske landmænd. Det rammer en lang række følgeerhverv. Og hvis den politiske opbakning ikke er der, risikerer vi, at den finansielle sektor - som skal hjælpe landmændene igennem det her - begynder at tvivle på fremtiden for landbruget. Så starter vi en dominoeffekt, som vil få rigtig stor betydning for mange andre end landmændene, forklarer Martin Merrild.

Men sidste år var også et ekstremt år. Handler det ikke om, at landbruget skal tilpasse sig, at det ekstreme vejr bliver det normale?

- Nej, det her år har været i særklasse helt ekstremt. Det overgår 1976, der ellers har været et af de værste tørkeår nogensinde, lyder svaret fra Martin Merrild.

- Men man kan gøre det så svært at drive landbrug, at tilliden helt forsvinder, siger Martin Merrild, der tog hjem med lidt mere research til flere møder med politikerne på Christianborg.