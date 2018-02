Konkurs afværget: Skallebæk holder stadig fast i sports-bh'erne

For få uger siden forlød det, at tidligere bagermester Steen Skallebæk og den øvrige ejerkreds bag sportstøjsfirmaet Pure Lime havde kastet håndklædet i ringen. Men nye kræfter er kommet til og Pure Lime reddes.

Og Chris Lützen Pedersen, den nye mand i spidsen for Pure Lime, har en plan, som allerede begyndte at ulme tilbage i januar.

- Så meget mindre, at man affinder sig med det, de andre bestemmer. De er også dygtige, og de har en plan, og jeg må erkende, at tøj er ikke min spidskompetence, siger Steen Skallebæk.

HADERSLEV: Det er ikke fordi, at Steen Skallebæk har lært en masse mere om tøj, end han vidste for et par uger siden, da han og den tidligere ejerkreds valgte at trække en streg og kaste håndklædet i ringen. Men nye investorer er trådt ind i ejerkredsen bag Pure Lime, og der er fundet en måde hvorpå han og Pernille Moos Gerlach fortsat kan være en del af den.

- Vi blev i januar opmærksomme på, at Pure Lime var i vanskeligheder, og begyndte derfor at se på, om det var en mulighed for os, og vi fik i sidste øjeblik en god fornuftig aftale med kurator fortæller Chris Lützen Pedersen.

Han ejer i forvejen firmaet The New, der producerer børnetøj, der spejler sig i voksenmoden, og i den niche, er der plads til sportstøj som Pure Lime.

- I løbet af den næste uges tid flytter vi hele lageret fra Haderslev til Vejle, hvor The New har sin adresse. Som udgangspunkt, overføres der ikke medarbejdere fra Haderslev til Vejle. Nu skal jeg bruge de kommende uger på, at finde ud af, hvordan vi bedst udvikler Pure Lime, siger Chris Lützen Pedersen.

Pure Lime har indtil nu haft lokaler i Skipperhuset på havnen i Haderslev.

En ting tør Chris Lützen Petersen dog godt at slå fast, og det er, at firmaet holder fast i produktionen af sin sports-bh.

- The New ser store perspektiver i at fortsætte driften af Pure Limes kerneaktiviteter. Vi vil blandt andet satse på at udbrede Pure Limes populære sports-bh til hele verden, siger Chris Lützen Petersen, der er udsprunget af Bestseller-koncernen og har over 20 års erfaring i tøjbranchen.

Dertil vil Chris Lützen Petersen og hans kompagnoner arbejde med at udvikle en sportslinje til børn i alderen tre til 16 år, som er The News' målgruppe. På den måde kan The New imødekomme Pure Limes brandværdi og føre virksomheden i en ny retning.

Om de nye planer for Pure Lime siger Steen Skallebæk:

- Det er dygtige folk, så jeg lytter med og prøver at bleve klogere.