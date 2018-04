Karsten skifter spor: Går fra benzinsælger til bilsælger

Det vakte stor sorg, da det blev kendt, at Karsten Wolff i oktober stoppede som forpagter hos Cirkle K (tidligere Statoil, red.) på Aabenraavej i Haderslev, fordi han kendte alle sine kunder. Det kundetæft får Als Motor nu glæde af.

Hans Jørgen Skovby Jørgensen købte Als Motor i Sønderborg fra Danfoss tilbage i 2005. Inden da var han medejer af Hesselberg Auto i Haderslev. Men i næste måned udvider Als Motor og åbner en afdeling i Rødekro, og det er her, at Karsten Wollf skal arbejde. Han har dog været i træning i Sønderborg siden november måned.

- Jeg har altid været imponeret af han tilgang til sine kunder, og hans evne til at læse dem, og det er en vigtig egenskab, når man sælger biler.

- Jeg spurgte, om ikke han kunne være interesseret i et karriereskift, og gå fra at sælge benzin til at sælge biler, forklarer Hans Jørgen Skovby Jørgensen, og uddyber:

Meget mere end pris

Karsten Wolff er glad for at have skiftet spor.

- Jeg har altid interesseret mig for biler, og jeg har jo i årevis solgt benzin, men der har været en del at lære, erkender den 41-årige Karsten Wolff, og udddyber:

- Jeg har lært at skulle beregne salg, hvordan man prisgiver brugte biler, hvad man skal have med når man beregner finansiering med mere. Jo, det er meget mere end et prisskilt på en bil.

Han ser frem til at bruge sin kundetæft, som Hans Jørgen Skovby Jørgensen faldt for, i det nye bilhus i Rødekro.

- Jeg glæder mig virkelig over at være med til at bygge noget op helt fra bunden, det bliver rigtig spændende, siger Karsten Wolff, der får salgschef Stepan Nicolajsen som nærmeste chef. Han er også fra Haderslev, dermed er det nærmeste et "Haderslev-hold" i miniformat, der driver det alsiske bilhus med vokseværk.

For Karsten Wolff er der en sidegevinst ved at få arbejdsbase i Rødekro, så er der ikke så langt på arbejde og dermed bedre tid til de to børn på 11 og syv år, og forhåbentligt til lidt mere sport som løb, tennis og badminton.