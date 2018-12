Godstransport med tog: Døde banespor vækket til live i Vojens

Han tilføjer, at Vojens tilmed ligger centralt, så det bliver nemmere at køre ud i Danmark herfra.

- Det er naturligvis vigtigt for os, at det er billigere end lastbil, men når det er sagt, så er vi jo glade for, at vi dermed også får et bedre CO2-regnskab. Det er en god kombination, siger Jørn Mørkeberg.

Virksomheden har haft centrallager i Aalborg og har historisk kørt meget med lastbiler, Men nu er prisen på transport med tog så meget billigere, at virksomheden helt bevidst har gået efter at finde et nyt centrallager med baneforbindelse.

Ifølge en ældre opgørelse fra fagbladet Ingeniøren fra 2012 er der blot 18 steder tilbage i Danmark, hvor der regelmæssigt bliver modtaget eller afsendt jernbanegods. I 2009 bevilgede Folketinget 200 mio. kroner til fremme af godstransport på jernbane. Banedanmark og DSB har gennem mange år nedlagt et større antal sidespor, godsbaner og ekspeditionssteder, og dermed må industrivirksomheder afskrive jernbanen som transportform og i stedet satse på transport med lastbil. EU har et mål om, at mindst 30 procent af godstransport, der fragtes mere end 300 kilometer, skal på skinner.

HER: Der kan komme mere

I Haderslev Erhvervsråd har man også set, at der er muligheder i de gamle spor i Vojens.

- Vi er faktisk i gang med at undersøge mulighederne. Der er jo også et spor til lufthaven, som ikke har været brugt i 15 år. Så vi skal have set på, hvad har vi tilbage, hvad kræver det at tage det i brug igen. Men alt i alt vurderer vi, at Vojens har endnu et potentiale for ny erhvervsudvikling her, siger erhvervsdirektør Gert Helenius.

Han tilføjer, at gods på lastbil i mange år har været i vækst, men der er også en tendens, der peger mod mere gods på skinner. Og her har Vojens noget ret sjældent:

- Det er ikke mange steder i Danmark, at der er industrikvarterer med direkte adgang til det øvrige jernbanenet. Det findes næsten ikke mere. De fleste steder, hvor der er bane til industriområder, skal det lastes om, når det kommer til godsterminalen ved det store jernbanenet. Her er Vojens ret unik, siger Gert Helenius.

Når der kan rangeres med vogne direkte til øvrige net, spares både tid og penge til at omlaste godset.

På sigt kan det betyde, at der også skal åbnes et spor med bomme over Billundvej.

Det første godstog til Cembrit - eller det gamle Brdr. Gram - kører 7. januar.