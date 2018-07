FysioFab flytter: Mere plads til Duller med Muller

HADERSLEV: For anden gang på et år er Mette Fabricius, der er fysioterapeut og indehaver af FysioFab, i gang med at flytte. Fra den 1. august åbner hun i større lokaler på Norgesvej 7, hvor hun ikke bare har sin fysioterapiklinik, men også et stort lokale, hvor der er plads til at træne. Her skal hun ikke bare træne med dem, der kommer for at få fysioterapeutisk behandling, men også dem, der kommer for at være en del af holdet "Duller Med Muller", der er styrketræning henvendt til kvinder.

- Hidtil har jeg lejet mig ind i Idrætscentret, når jeg skulle undervise Duller Med Muller, siger Mette Fabricius.

Men nu har hun realiseret drømmen om at have sine faciliteter samlet på et sted. Og det er indrettet lige som hun allerhelst ville have det. Blandt andet er der lavet sofaer ud af gamle paller. Det skal nemlig også være hyggeligt at komme hos FysioFab.

- I starten kiggede jeg bare sådan lidt for sjov. Men så blev det lidt mere seriøst, siger Mette Fabricius, der måtte slå til, da lokalerne på Norgesvej 7 lige pludselig kom i spil.

I de seneste mange uger er der brugt time efter time med at forme lokalerne, så de er klar til at tage imod de klienter, der kommer og får behandling og træner hos Mette Fabricius.