Far blev først jæger som 60-årig

Sønderjyllands største private skov var et samlingspunkt for Schou-familien indtil faderens død.

GRAM: Sønderjyllands største privatejede skov på i alt 812 hektar, som ligger mellem Gram og Fole, har siden 1991 været i Schou-familiens eje. Efter Andreas Schou, som er far til de fire øvrige ejere, døde for godt et år siden, er skoven nu blevet sat til salg.

-Far havde en glødende interesse for skoven. Han gik meget op i jagt, og det gør vi fire søskende ikke i samme grad, fortæller Anders Schou, som er landmand i Hjarup.

Han forklarer, at faderen, som nåede at blive 90 år, var det samlende punkt for driften af skoven. Nu er det ikke en fælles interesse mere.

Gram Skovdistrikt består af fem dele, hvor den største skovpart - Gram Storskov - udgør 460 hektar. I denne skov har naturens herlighed og jagt været hovedformålet med driften, så der er anlagt lysninger, skydetårne og beplantning med varierede træsorter.

-Vi har omkring 400 stykker kronvildt. Det er en enorm bestand, indskyder Jens Pedersen.

Han er ansat som herregårdsskytte, og har sin daglige gang i skoven, hvor stier, naturhegn og veje skal vedligeholdes.

-Far købte i sin tid skoven efter salget af Schou Farve- og Lakfabrik, fordi han hellere ville investere i noget, man kan se og opleve end i aktier, oplyser Anders Schou.

Det var også først efter salget af fabrikken i Vamdrup, at faderen fik tid til at have en hobby. Den kendte forretningsmand blev jæger som 60-årig.

-I sine sidste leveår nød han bare at sidde ude i en lysning og følge dyrenes gøren og laden, fortæller Anders.

Ud af skovens samlede areal på 812 hektar, er 160 hektar bortforpagtet til produktion af pyntegran. Skovdriften her er valgt med fokus dyrenes bevægelighed. Krondyrene spiser ikke Nobilis-gran, og der er derfor ikke brug for indhegning.