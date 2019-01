Det lokale boligsalg steg med 16 procent i 2018

Haderslev Kommune: Der er højt humør hos EDC-Filtenborg i Haderslev:

- Ja, det er blevet sjovt at være ejendomsmægler igen, siger Ivan Filtenborg.

Sidste år steg salget af alle boligtyper fordelt på de fire største mæglerkæder med 16 procent i postnummer 6100 (Haderslev) og med 10 procent i postnummer 6500 (Vojens). Det svarer til 280 solgte villaer og 20 ejerlejligheder.

- Det er også værd at bemærke, at 25 procent af salget er sket uden for postnummer Haderslev. Så det er ikke kun Haderslev, der tager det, siger Ivan Filtenborg.

Det er mange år siden, at der har været en to-cifret vækst i salget, og priserne er nu tilbage på cirka samme niveau, som før finanskrisen. Det kan også betyder noget for omsætningen på boligmarkedet.

- Det betyder jo, at man kan omsætte huse i provinsen med lidt fortjeneste og få penge med til en ny udbetaling, uddyber Ivan Filtenborg, der også peger på, at der er tale om en landsdækkende tendens, hvor boligkøberne har fået øjnene op for provinsbyerne.

Eksempelvis går salget i Christiansfeld også frem med 23 procent.

- Man rykker tilbage til rødderne. I Aarhus og i hovedstadsområdet kan man ikke få indfriet boligforventningerne, når man stifter familie. Her hos os får man langt, langt mere bolig for pengene, og så er man måske ved at finde ud af, at provinsen slet ikke er så tosset at leve i, siger Ivan Filtenborg.

Han peger på, at medierne har været med til at skabe et billede at provinsen som lidt sølle, befolket af underskudsmennesker. Men nu får de mange historier om skyderier og knivdrab i hovedstaden måske unge familier til at genoverveje en opvækst på stenbroen.