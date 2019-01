Det første godstog i 15 år er ankommet til Vojens

- Vojens ligger centralt, og det har været helt afgørende for os, at der var en baneforbindelse. Hvis vi skulle have kørt det her hjem fra Tjekkiet på lastbiler, ville det svare til 60 lastbiler. For os er det både billigere med tog, vi sparer miljøet for udledning af co2, og vi undgår at biddrage til mere trængsel på vejene, siger logistikchef hos Cembrit Jan Byskov.

Flere vil på

Borgmester Hans Peter Geil (V) var også til stede ved den lille indvielse i morgenmørket. Han glæder sig også over genindvielsen:

- Det er en god dag for Vojens. Vojens er på skinner igen, og jeg har haft drøftelser med andre virksomheder længere ude af sporet, som også kan være interesseret i at komme med på vognen, siger H. P. Geil.

Der er godt tre kilometer jernbane med betonsveller fra Cembrit og længere ud forbi Vojensvej, som er ifølge jernbane-folkene er i en ret god stand. Eneste problem er, at kommunen har fjernet vejoverskæringen på Vojensvej.

- Det må vi have set på, om vi skal have lukket op igen. Alle troede jo, at det her var slut. Sporene var jo formelt lukket, og så har det været nemmere at fjerne sporene over vejen, når der blev lagt ny asfalt. Men jeg er sikker på, at vi kan finde et flertal for at lukke det op hen over Vojensvej igen, siger H. P. Geil.