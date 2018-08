Den sidste radiodoktor har fundet sin niche

Vojens: Ny moderne elektronik som fladskærme og dab-radioer starter for de fleste med en papkasse og en brugsanvisning - dig alene mod elektronikken.

Sådan er det ikke i Vojens Radio & Tv-forretning. Her starter en ny fladskærm med et personligt besøg og en installation foretaget af radiodokteren selv, Karl Erik Jørgensen. Og sådan har det nu været for Karl Erik Jørgensen - også kendt som Calli - i 40 år. Sammen med Connie Jørgensen bag regnskaberne har de to fortsat godt gang i forretningen. Selv om Calli er fyldt 67 år og Connie 65 år, er der fyldte ordrebøger og glæde ved arbejdet.

Især de lidt ældre kunder, der har svært ved al den moderne elektronik, har behov for hjælpen.

- Man kan vel godt sige, at det er lidt en niche, vi har. Der er snart ingen af os tilbage, som tager med ud og installerer et nyt tv i hjemmet og sørger for at det hele kommer til at fungere som det skal. Men vi leverer al den service, som kunden ønsker, når vi har solgt et tv, siger Calli Jørgensen.

Kundegruppen er ofte er lidt ældre mennesker, som ikke lige har en søn eller en datter i nærheden til at hjælpe med at installere et nyt tv med 32 kanaler. Og uden et tv kan dagen være lang for mange ældre mennesker. Hvis benene ikke længere bærer så langt, og kørekortet ikke blev fornyer, så er tv'et den sidste mulighed for at få lidt oplevelser for mange ældre borgere.

Derfor er Calli også klar over, at han er på en vigtig mission, og at han bliver svær at undvære, når han stopper.

Dagen efter interviewet har Calli tre hjemmebesøg ud over hele kommunen, længst væk i Sillerup. Han kommer vidt omkring.

- Vi har rigtig meget i Haderslev-området. Jeg kommer i dag på adresser, jeg aldrig vidste eksisterede, siger Calli Jørgensen.