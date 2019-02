Davidsen Tømmerhandel har polstret forretningen før nye satsninger

- Det er et stærkt resultat, som vi især kan takke vores ansatte for. De har leveret en kæmpe indsats, selv om vi har været igennem store forandringer og har sagt farvel til medarbejdere. Det er stærkt gjort, siger Henrik Clausen.

Davidsens Tømmerhandel A/S fik i 2018 vækst i omsætning og indtjening, men forholdsmæssigt mest på indtjeningen. Den forbedrede indtjening kommer blandt andet af, at trælasten er blevet cirka 30 færre ansatte, har reduceret varelageret, der er solgt bygninger fra for i alt 15 millioner kroner, og endelig er der godt gang i byggeriet, som kan mærkes på håndværkernes bestilling af byggematerialer.

Onsdag offentliggjorde virksomheden et årsregnskab, som ifølge administrerende direktør, Henrik Clausen, er "tilfredsstillende". Davidsen driver 13 byggemarkeder, men leverer via webshoppen byggematerialer til hele landet i de gule lastbiler.

Den familieejede trælast- og byggemarkedskæde Davidsens Tømmerhandel A/S har hovedsæde i Vojens i Sønderjylland.En langsigtet ekspansiv strategi har spredt kæden ud over hele landet med afdelinger i Haderslev, Rødekro, Sønderborg, Toftlund, Vejen, Brørup, Kolding, Fredericia, Odense, Aarhus og Venslev. Medarbejderstaben er siden 2008 vokset fra 225 til 702

- Vores fundament er Syddanmark. Men vi arbejder os ud mod hele landet. Og i den kommende tid kommer vi til at have øget fokus på vores afdeling i Aarhus, hvor vi blandt andet vil levere byggematerialer på 90 minutter. Det ligger dybt i vores DNA, at vi skal vokse, fortæller Henrik Clausen.

Polstret

Det har været vigtigt for Davidsen-virksomheden at sikre egenkapitalen, så en ny bristet boligboble - hvis den skulle kommer - ikke saver benene væk under familievirksomheden.

- Vi skal ud og have vores del af den vækst, der er i byggeriet, men vi ved jo aldrig, hvornår det stopper igen. Det skal vi også være forberedt på, siger Henrik Clausen.

Blandt andet derfor har Davidsen lige nu ikke planer om at udvide med flere fysiske butikker. Til gengæld investerer virksomheden over de kommende år et større millionbeløb i digitale værktøjer, der skal gøre det lettere for kunderne selv at bestille varer over nettet.

Davidsen har sin største forretning i trælasthandel med håndværkere, men virksomheden har også detail-varer i butikkerne og i webhoppen.