DI-undersøgelse: Haderslev har et dårligt image

Haderslev Kommune går 20 pladser tilbage på dansk Industris årlige Erhvervsklimabarometer, der blev offentliggjort mandag aften. Haderslev Kommune er nu under middel og ligger nummer 53 mod 33 året før ud af 98 kommuner.

Især på virksomhedernes vurdering af kommunes image er der tørre tæsk til kommunen. Kommunen ligger nærmest i bunden som nummer 83 - en placering, som DI formand i Sønderjylland, Erling Duus, faktisk mener er lidt uretfærdig:

- Jeg er faktisk lidt ked af, at image-delen straffer Haderslev så meget, for Haderslev Kommune gør faktisk meget for at forbedre erhvervsklimaet. Spørgsmålet om image er i modsætning til en del af de andre målepunkter meget udtryk for et øjebliksbillede, siger Erling Duus.

Han vil derfor ikke udelukke, at borgmester H. P. Geils (V) mangel på handling og indgriben i sagen om overforbrug og vennetjenester på VUC Syd - da han var bestyrelsesformand - kan spille ind, når erhvervslederne er blevet spurgt.

- Image vægter en tredjedel i undersøgelsen og vurderingen her er meget kontant. Det kan virke urimeligt, når kommunen gør det godt på en lang række andre punkter, men til gengæld, så er det også til at gøre noget ved simpelthen fordi tiden går, og det bliver glemt, siger Erling Duus.

Han fremhæver, at Haderslev eksempelvis på infrastruktur og vejforhold har fået en meget bedre score i og med, at Arkil har fået opgaven med at reparere huller hurtigt, når de bliver anmeldt.