Gram: 1.200 kvadratmeter bygningsareal har stået tomt i to år på Aavej i Gram. Det er VUC Syds bygninger, som ikke har været i brug siden 2017, og som har været til salg lige siden.

John Flemming Hansen fra Vision Gram - Grams borgerforening - fortæller, at borgerforeningen er interesseret i at overtage bygningen.

Men det er ikke helt nemt:

- Vi arbejder faktisk lige nu på at finde ud af, hvordan vi kan bruge bygningen. For jeg tror ikke, det er salgsprisen, der skiller os ad, det er mere driften af bygningen efter et køb, forklarer John Flemming Hansen.

Det vil koste cirka 200.000 kroner om året at opvarme og vedligeholde bygningsmassen, og det er mange penge for borgerforeningen.