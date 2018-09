Bjarne har investeret i portvin som pensionsopsparing

Bjarne Kaare Jensen fra Vinspecialisten i Haderslev har rejst over det meste af verden for at blive klogere på vin. Og 2018 bliver et rigtig godt år.

- Jo, det hænder da, at jeg beder om en øl i stedet for den vin, der bliver serveret. Sådan er det jo, når man bliver bedre vant. Så er det svært at gå tilbage til noget dårligere, siger Bjarne Kaare Jensen.

Haderslev: Bjarne Kaare Jensen er ikke en af de nemme at servere en vin for. Han driver Vinspecialisten i Haderslev, bruger stort set al sin arbejdstid og fritid på vin og er uddannet tjener og sommelier.

Der er også kunder, der køber vin hos Bjarne til at ligge i rigtig lang tid og blive mere værd. Det er dog typisk de dyre vine, og det kræver helt særlige forhold at kunne opbevare dem under.

Fra 55,- til 6900,-

Den billigste vin hos Vinspecialisten i Haderslev koster 55 kroner, den dyreste koster 6.900 kroner.

- Jeg har selv smagt på alt, hvad vi har her. Vi skal jo stå inde for kvaliteten, så vi har ikke dårlig vin her. Også vores vin til 55 kroner er en god vin, men den er naturligvis svær at sammenligne med den til 6.900 kroner, siger Bjarne k. Jensen.

Han oplever, at kunderne jævnt hen over flere år er begyndt at købe vin til en højere gennemsnitspris. Hvor 100 kroner før var alt for dyrt for de fleste mennesker, så går gennemsnitskunden i dag højere end det.

- Jeg vil skyde på, at gennemsnittet pr falske vin, vi sælger, ligge på mellem 100 og 125 kroner. Så det har helt sikkert rykket sig, siger Bjarne K. Jensen.

Han er godt bekendt med, at mange danskere, når de køber vin i et supermarked, går efter høje alkoholprocenter i den tro, at det er bedre vin, hvis den er høj.

- Det er lidt af en misforståelse. Det er balanceforholdet mellem frugt, syre og alkohol, der er hemmeligheden. Alkoholprocenter siger ikke noget om kvalitet. Der er kun den hårde vej, og det er selv at smage eller få vejledning, siger Bjarne Kaare Jensen, der jo også lever af at vejlede kunderne.

En anden typisk ting, folk uden vejledning går efter, er en stor fordybning i bunden af flasken - en detalje, som naturligvis også får smilet frem hos vineksperten.

Er man interesseret i mere viden om vin, afholder Vinspecialisten jævnligt temaaftener med mulighed for at smage lidt forskelligt og lære nyt.