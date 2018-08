Bevtoft: Lørdag er det et år siden, at Bevtoft-købmand Anja Schmidt kastede sig ind i forsøget på at redde Min Købmand i Bevtoft fra at lukke. Og det lille jubilæum skal fejres. For missionen lykkedes, og det går igen godt for landsbyens lille hjerte, købmanden.

Første halvår 2018 viser et overskud på 137.000 kroner mod et underskud i første halvår 2017 på minus 159.000 kroner.

- Jeg mener, at det vigtigste er, at vi har fået ændret stemningen i butikken. Min forgænger var nok lidt hård ved de ansatte og ved enkelte kunder. Nu husker vi at smile og sige goddag. Det betyder rigtig meget, siger Anja Schmidt.

Likviditeten er dog fortsat stram, fordi der afvikles på gammel gæld.

- Havde vi ingen gæld, så var vi faktisk en rigtig sund forretning, tilføjer Anja Schmidt.