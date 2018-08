Arkil A/S skruer ned for årets forventninger

Omsætningen stiger, men indtjeningen falder i halvårsregnskabet fra Arkil A/S. Konkurrencen presser priserne.

Haderslev: Entreprenør-giganten Arkil A/S må nedtone forventningerne til årets resultat.

Fredag offentliggjorde koncernen halvårsregnskabet. Heraf fremgår det, at forventningen til årets samlede resultat må justeres i lyset af første halvår.

Omsætningen er generelt stigende, men det har vist sig sværere end ventet at tjene penge på omsætningen.

- Resultatet for andet kvartal på ca. 57 mio. kroner - svarende til en overskudsgrad på 5,9 procent - er hæderligt, men alligevel ikke tilstrækkeligt til at leve op til vore egne forventninger fra starten af året. Marginalerne i Danmark er presset af en høj kapacitet og deraf følgende øget prispres på særligt funderings- og vandbygningsprojekter samt på vejbygningsaktivitet, fortæller adm. direktør, Jesper Arkil.

På de tre nævnte områder er der gennem flere år kommet flere til, der kan byde på opgaverne, og det presser priserne ned. Konkurrencen er øget på hjemmemarkedet.

Det primære driftsresultat i første halvår blev delvist påvirket at vejret og de store mængder nedbør. Derfor endte kvartalet med et minus på 7,5 mio. kroner mod 32,5 mio. kroner sidste år.

I andet kvartal 2018 blev omsætningen til gengæld 964,6 mio. kroner mod 810,9 mio. kroner sidste år.

Alt i alt må Arkil A/S nedtone forventningerne til den samlede indtjening, når kigges i krystalkuglen. Resultatet før skat for 2018 forventes nu at udgøre i niveauet 90 - 120 mio. kroner mod tidligere forventet 110 - 140 mio. kroner.