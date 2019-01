Årets Skolebygning i 2017 - nu er den til salg

Der var store ord med på vejen, da VUC Syd-uddannelsen Flowfactory åbnede i 2016 - nu er uddannelsen lukket og bygningen til salg.

Haderslev: Den blev indviet med store forventninger i oktober 2016. Forventningerne til den nye bygning, der også gav navn til en uddannelse i "digital innovation" var store. Og et år senere, på en konference om fremtidens skolebyggeri i oktober 2017, fik FlowFactory også æren som Årets Skolebyggeri 2017. Nu er det hele til salg, og uddannelsen lukket. - Jeg synes, det er rigtigt synd, at vi aldrig fik det til at spille sammen med det lokale erhvervsliv. I Erhvervsrådet synes vi, at FlowFactory var en god ide. Der var elever, som var ude og samarbejde med lokale virksomheder om digitale muligheder. Indholdet var godt, og jeg håber, at andre vil tage ideen op, siger erhvervschef i Haderslev Kommune, Gert Helenius. Et af uddannelsens problemer var rekrutteringen af elever. Uddannelsen fik kun halvdelen af de elever, som ledelsen havde regnet med. En repræsentant for Haderslev Erhvervsråd sagde ved indvielsen i 2016, at målet var, at Haderslev i 2018 skulle være den kommune i landet med "flest iværksættere per indbygger", og forventningen til FlowFactory var, at den kunne skabe cirka "100 nye arbejdspladser inden for iværksætteri på længere sigt".

Flowfactory blev årets kiolebyggeri i 2017, men står nu delvist tomt. Arkivfoto

Stolt borgmester Også borgmester H. P. Geil (V) var glad for kåringen af byggeriet i oktober 2017. I en pressemeddelelse sagde han blandt andet: - Vi er i VUC Syd både glade og stolte over, at FlowFactory nu kan pryde sig med titlen Årets Skolebyggeri 2017. VUC Syd har i de seneste år udfordret de traditionelle rammer for undervisningsmiljøer med om- og nybyggerier i Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Haderslev, men med FlowFactory har vi taget skridtet videre. Haderslev Havn har i de seneste år gennemgået en stor forandring med flere markante byggerier, herunder VUC Syds eget domicil VUC Lighthouse, men FlowFactory formår med sine skarpe linjer at skille sig ud fra mængden, siger H.P. Geil.

Borgmster H. P. Geil (V) stod for at klippe snoren ved indvielsen af FlowFactory i oktober 2016. Arkivfoto: Lars Fahrendorff

Hvem vil købe? FlowFactory er bygget til projektundervisning, og indretningen er derfor vanskelig at bruge til traditionelt kontorarbejde eller klasseundervisning. Alligevel mener erhvervschef Gert Helenius, at bygningen nok skal blive solgt. - Alt den slags handler jo om pris. Den bliver sikkert solgt med et stort tab. Jeg har hørt, at prisen er lav og slet ikke i nærheden af de 200 millioner - eller hvor meget det nu var, den kostede, siger Gert Helenius. På den måde minder salget om en tvangsauktion, hvor det primært gælder om at få nogle penge ind til kreditorerne og komme ud af de driftsomkostninger, som bygningerne er. - Hvis jeg var mægler på det her byggeri, så ville jeg gå direkte til de store investorer på ejendomsmarkedet - pensionsselskaber for eksempel - og tilbyde en pris. For du finder næppe selskaber, som selv har brug for så meget plads i Haderslev. Der skal en større erhvervsinvestor til, som måske vil leje det ud i bidder, siger Gert Helenius. Ifølge JV's kilder er det ejendomsselskabet Poul Erik Bech, der har VUC Syd-bygningerne til salg i hele Sønderjylland, men ejendomsselskabets afdeling i Kolding har ingen kommentarer.

Bygningen var indrettet med det nyeste Appel-udstyr på lange rækker. Her fra indvielsen. Arkivfoto: Lars Fahrendorff

Masser af lokale var mødt op til indvielsen i 2016 for at se det nye, spektaktulære byggeri. Her det tidligere direktør Hans Jørgen Hansen, der fortæller. Arkivfoto: Lars Fahrendorff