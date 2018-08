20 muligt forurenede grunde på Jomfrustien

Haderslev: Det er fortidens synder i en gammel bykerne, der kan dukke op af jorden, når Haderslev Kommune, Provas og det rådgivende ingeniørfirma, DGE, i denne uge går i gang med at grave og bore langs hele Jomfrustien.

Det fortæller Peter Erfurt, der er koordinator på vandområdet i Haderslev Kommune.

- I gamle dage så man jo ret så anderledes på miljøfremmede stoffer. Enten gravede man dem ned eller hældte dem i havet, fortæller Peter Erfurt.

Cirka 20 grunde er kort lagt som enten forurenede eller muligt forurenede af Region Syddanmark. Det er både prøver og kort over gammel industri, der danner baggrunden for mistanken til de 20 steder.

- Det gælder blandt andet den gamle gasværksgrund, som er forurenet. Men der er også grunde med tidligere værksteder, renserier og tankstation, tilføjer Peter Erfurt.

Det er virksomheder af en type, som er typiske for gamle bykerner, og derfor er det slet ikke ualmindeligt, at det bliver en del af et gravearbejde i en midtby, at der skal foretages den slags undersøgelse.

Undersøgelserne skal blandt andet bruges til at vurdere, hvor slemt forurenet jorden er på de udpegede steder. Og herefter kan man tage stilling til, om jorden skal afleveres på særlige depoter. Der skal graves et antal bassiner til regn- og grundvand langs Jomfrustien, og den jord skal køres væk.

Hvis der er forurenet jord kan det fordyre projektet.

Til gengæld er der ingen fare for, at forureningerne har nogen betydning for drikkevandet.

- Det er ikke drikkevandsinteresser, vi har på stedet. Så det er ikke en bekymring, fortæller Peter Erfurt.

I denne uge begynder undersøgelserne med, at Provas graver cirka en meter ned de steder, hvor der senere skal bores. På den måde håber parterne at undgå at ramme vitale ledninger under jorden, som ikke er kortlagt.