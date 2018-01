Villemoes-familiens pengetank runder en halv milliard kroner

Villemoes Holding købte sidste år ejendommen i Torvegade, der huser Jensens Bøfhus. Villemoes-familien ejer nu ejendommen i og uden for Esbjerg for omkring 850 mio. kr. Arkivfoto: Chresten Bergh

Med et nyt overskud på 45 millioner kroner efter skat runder Peter Villemoes og hans to sønner nu en formue på en halv mia. kr. i selskabet Villemoes Holding ApS. Trioen ejer ejendomme for cirka 850 mio. kr.

Esbjerg: Hvis Rådhuspladsen var Torvet i Esbjerg og Vimmelskaftet var Kongensgade i en esbjergudgave af det populære brætspil, Matador, så ville der ikke være nogen tvivl om vinderen. Familien Villemoes - Peter Villemoes og hans tvillinger Frederik og Christian Villemoes - ejer investeringsejendomme for omkring 850 millioner kroner, herunder fire ud af syv ejendomme på Torvet i Esbjerg, og det går ganske fornuftigt for den familieejede ejendomsinvesteringsforretning. Selskabet Villemoes Holding ApS har således netop offentliggjort regnskabet for 2016/2017, og det blev med et overskud efter skat på knap 45 millioner kroner mod overskud på 41,7 millioner kroner efter skat i det foregående regnskabsår. Det betyder samtidig at egenkapitalen i selskabet med cirka 527 millioner kroner nu har rundet en halv milliard kroner. Villemoes-trioen går sædvanen tro stille med dørene i offentligheden og ønsker ikke at kommentere regnskabsresultatet, men af ledelsesberetningen fremgår det, at "resultatet af den primære drift i selskabet har været tilfredsstillende, idet resultatet som ventet er forbedret i for hold til 2015/2016.

Villemoes Villemoes-koncernen er et familieejet ejendomsselskab med base i Esbjerg. Porteføljen består af ca. 100 ejendomme beliggende i Esbjerg, Varde, Ribe og København. Det primære fokus ligger på erhvervsejendomme.

Lejemålene udgør ca. 70 boliglejemål og ca. 100 erhvervslejemål indenfor lager, produktion, logistik, en gros, detail, kontor, restauration, hotel og offshore faciliteter, i alt ca. 150.000 etagemeter.

Herudover råder vi over flere projektejendomme med udviklingspotentiale samt attraktiv erhvervsjord på bedste beliggenhed i Esbjerg.

Meny til byen Villemoes-familien ejer flere end 100 ejendomme beliggende i Esbjerg, Varde, Ribe og København med et primært fokus på erhvervsejendomme. Familien ejer således blandt andet bygningen, der huser Hotel Scandic i Strandbygade, men de gør det også i særlige bolig-ejendomme med flere eksklusive lejligheder samt huse, ligesom man udlejer faciliteter til offshoreindustrien bl.a. til det verdensomspændende olieserviceselskab Welltec. Der er etableret et kreativt kontorfællesskab i det gamle Kosmorama Bio, og blandt begivenhederne i 2017 var købet af ejendommen i Torvegade, tæt på Villemoes' eget domicil, som huser Jensens Bøfhus med lejligheden oven på restauranten. I november sidste år genåbnede også Hjerting Bycenter, som selskabet erhvervede i 2015, med dagligvarekæden Meny som ankerlejer.