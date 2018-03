Vikings vækst bremset: Får overskud på 175 millioner kroner

Efter flere år med uafbrudt vækst oplevede Viking Life-Saving Equipment for andet år i træk et marginalt fald i omsætningen. Det samme gælder resultatet, som dog ender med et overskud på knap 175 millioner kroner før skat.

Esbjerg: Viking Life-Saving Equipment, en af Esbjergs mest betydningsfulde virksomheder og kronjuvelen i afdøde Tage Sørensens forretningsimperium, sætter barren højt for sine vækstambitioner. Ifølge den verdensførende producent af redningsflåder og andet maritimt sikkerhedsudstyr skal omsætningen i 2020 nå 3,5 milliarder kroner, men det bliver overordentligt svært at nå, efter at topchef Henrik Uhd Christensen med 2017-regnskabet må erkende, at Viking, efter flere års uafbrudt vækst, for andet år i træk oplevede et marginalt fald på toplinjen.

Viking opnåede i 2017 en omsætning på 1,834 milliarder kroner mod 1,858 milliarder kroner året før. Til gengæld ville mange andre virksomheder i den maritime industri sikkert giver både højre og venstre arm for at præstere samme overskud som Viking, der i 2017 lander 174,3 millioner kroner før skat mod 183,5 millioner kroner i 2016.

Ifølge Henrik Uhd Christensen er det ikke mindst fortsat svære markedsvilkår indenfor de to af de største kundegrupper, fragtskibsmarkedet og offshoreindustrien, der smitter af på både top- og bundlinje. Det er imidlertid opmuntrende, at Viking fortsætter med at vinde markedsandele.

- Vi befinder os i et marked med en særdeles kompleks efterspørgsel, der varierer meget mellem segmenterne, og er drevet af mange forskellige faktorer herunder teknologi, vækst i verdensøkonomien, samhandelspolitik, geopolitisk stabilitet og flere andre omstændigheder. Sammenfattende er det dog min vurdering, at vi i den kommende periode vil kunne drage nytte af væksten i verdensøkonomien, og at efterslæbet fra udskudte investeringer inden for flere områder vil komme Viking til gode i de næste år, siger Henrik Uhd Christensen.