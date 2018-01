Ungt erhvervsnavn i Esbjerg jagter ejendomsopkøb for 100 millioner

Esbjerg: Morten Møller har en drøm om engang at blive Esbjergs største ejendomsmatador, og foreløbigt er han godt begyndt.

Den 40 årige esbjergenser gik i 2014 sammen med Telesikring-stifter Ejgil Egsgaard om at købe et samtlige TDC Erhvervscentre i Jylland af telegiganten. Med Egsgaard som mentor på sidelinjen styrede Morten Møller som direktør erhvervscentrene, og han gjorde det med så stor succes, at han forrige år blev udnævnt til årets unge erhvervsleder i Esbjerg Kommune.

Kort før jul kom det så frem, at Egsgaard og Morten Møller havde solgt erhvervscentrene tilbage til TDC for et gigantisk beløb i omegnen af 100 millioner kroner. Med en ejerandel på 20 procent indkasserede Morten Møller omkring 20 millioner kroner, og man kan ikke ligefrem sige, at han har ikke ligget på den lade side oven på kæmpehandlen.

- Jeg er nu gået ind i et nyt kapitel i min erhvervskarriere, og drømmen er at skabe mig en plads som ny spiller på markedet for små og mindre udlejningsejendomme i Esbjerg. Måske kan jeg om mange år blive en ny Villemoes på boligejendomsmarkedet i Esbjerg, det er i hvert fald min drøm, siger Morten Møller med henvisning til familien Villemoes, som er blandt byens største private ejendomsbesiddere.