Den øgede kapacitet i hele produktionsapparatet er konkret sket ved at opjustere konstruktionsfasen med to ingeniører fra den rådgivende ingeniørvirksomhed BIIR, som blandt andet ejes af den esbjergensiske iværksætter, hifi-nørd og erhvervsmand, Thomas Sillesen, der sammen med adm. direktør Peter Mischorr overtog Techno Tool for godt og vel et år siden.

Stor fordel

De to ingeniører sættes til at løse specifikke opgaver, hvor de hovedsageligt hjælper til med det ingeniørfaglige rugbrødsarbejde. De udfører al deres arbejde fra Odessa i Ukraine, hvor BIIR har oprettet en afdeling med omkring 150 ingeniører, og firmaet mener at flere danske virksomheder med fordel kunne følge Techno Tools eksempel.

- Vi ser ofte, at virksomheder foretrækker at have deres egen udviklingsafdeling, hvor de beholder alt knowhow internt. De har ofte et rigtig godt produkt, som de kunne tjene flere penge på at få hurtigt ud på markedet. Vi foreslår, at de i stedet satser på en mindre udviklingsafdeling med kun de bedste folk, som får ansvar for kernekompetencen. På den måde har virksomheden mulighed for at købe ekstra folk ind, når der er spidsbelastning. Faktisk kan de skifte én fastansat ud med to BIIR-folk, så "time to market" bliver hurtigere og virksomheden kan tjene flere penge, forklarer Jonas Bojer, direktør i BIIR.