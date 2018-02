Udenbys investorer køber boligejendom i Esbjerg til 52 mio. kr. efter budkrig

Ifølge Nybolig Erhverv oplever Esbjerg en massiv interesse for investeringer i attraktive beboelsesejendomme, og en del af interessen kommer udenbys fra. Senest har en gruppe investorer fra Vejle købt ind for mere end 50 mio. kr.

Men også udenbys investorer har i stigende grad rettet blikket mod landets femtestørste by. Således har Nybolig Erhverv forleden for selskabet Frederiksborg Ejendomsinvest solgt en stor beboelsesejendom på hjørnet af Fynsgade og Teglværksgade til Ejendomsselskabet Fynsgade, Esbjerg P/S, som ejes af en gruppe investorer fra Vejle via Vestjydsk Holding Koncernen.

Tirsdag meddelte en af byens største ejendomsbesiddere, E. Bank Lauridsen Holding A/S, at man har erhvervet Rambølls tidligere kontordomicil på Højgadegrunden, som skal omdannes til lejligheder, og flere andre lokale investorer har også meddelt, at de er på jagt efter mindre og mellemstore beboelsesejendomme.

Tre i budkamp

Prisen for ejendommen, der med adressen Fynsgade 4 for år tilbage var den gamle Arbejdsformidlingen, inden den blev omdannet til omkring 50 lejligheder, var på knap 52 mio. kr. Det er en pæn slat mere end de knap 39 mio. kr., ejendommen blev handlet til i 2005, men interessen for den gennemrenoverede ejendom med et spændende gårdmiljø har også været ganske overvældende. I løbet af de kun 14 dage, som ejendommen var udbudt til salg, var hele tre udenbys købere på banen, og prisen på de knap 52 mio. kr. endte med at være over udbudsprisen.

- De seneste ejendomme, som vi har afhændet i den kaliber, er solgt til udenbys investorer, som er begyndt at kigge til Esbjerg, fordi det er blevet for dyrt i byer som Aarhus, Odense og Aalborg sammenholdt med, at Esbjerg har et godt lejemarked med tro på, at flere i de kommende år vil flytte til byen. Samt at det helt generelt går godt for byen, der er drevet af offshoreaktiviteterne i Nordsøen, forklarer René Madsen, partner hos Nybolig Erhverv.

Ifølge Jesper Norup, bestyrelsesformand i Ejendomsselskabet Fynsgade, Esbjerg P/S, er den velbeliggende ejendom i Fynsgade ikke den første investering i Esbjerg.

- Vi agerer i flere provinsbyer, og vi ser Esbjerg som en interessant by i god udvikling, og her i Fynsgade har vi fundet en solid ejendom, hvor afkast og investering hænger godt sammen, oplyser Jesper Norup.

Ejendommen i Fynsgade, der som nævnt tjente som arbejdsformidling, blev oprindeligt købt om omdannet til lejligheder af Ejendomsselskabet Predium, som er kontrolleret af Else og Erik Jørgensens Familiefond.