Tyra giver travlhed hos SubC Partner

Firmaet SubC Partner på Esbjerg Havn er allerede i gang med at løse opgaver for Maersk Oil i forbindelse med det gigantiske Tyra Future-projekt.

Esbjerg: Mens olieprisen for tiden er på himmelflugt til gunst for Esbjergs olieindustri, spejder flere lokale virksomheder fortsat efter det forhøjede aktivitetsniveau i forbindelse med Maersk Oil og DUC-partnernes 21 mia. kr. dyre genopbygning af Tyra-feltet, som anslås at sikre tusindvis af arbejdspladser

En specialløsning

Som bekendt er hele grundlaget for genopbygningen af Tyra-feltet, at kridtlaget under feltet er sunket i takt med at gassen i undergrunden er blevet produceret, og platformene er nu omkring fem meter tættere på havoverfladen, end da de blev bygget. Det medfører en risiko for, at en gigantisk bølge kan nå helt op og ramme selve platformen.

I forbindelse med det storstilede projekt skal noget af platformskonstruktionen, som i dag befinder sig i det, fagfolkene kalder for splashzonen, kontrolleres og holdbarheden testes. Her har SubC Partner udviklet et fjernstyret værktøj, som kan betjenes fra platformen og måle konstruktionens tykkelse i og omkring havoverfladen. Dermed slipper man for at sende personer på den udfordrende opgave samtidig med at der spares en del penge.

- Det er denne type innovative løsninger, som SubC Partner blandt andet har succes med, hvor traditionelle løsninger erstattes af innovative specialløsninger, der dels er økonomisk fordelagtige og dels erstatter farligt arbejde i svært fremkommelig områder, forklarer Tonny Klein, medejer og direktør hos SubC Partner.