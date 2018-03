Tusindvis af job er på spil i Esbjergs havneudvidelse

Netop vindmøllerne er et væsentligt element i den nævnte markedsundersøgelse. Det har tidligere været fremme, at der forventes opstillet 60 GW ny kapacitet havvind i Nordsøen i perioden 2020-2030 og mindst 4 GW per år. Det svarer til, at der hvert eneste år i de næste 12 år skal opstilles lidt flere end 11 vindparker svarende til størrelsen af Horns Rev 3. Andre er mere optimistiske, som for eksempel finansmediet Bloomberg, hvis prognose placerer godt og vel 100 nye GW i Nordsøen frem mod 2030.

Samtidig vurderer havnedirektøren direkte adspurgt, at en kommende havneudvidelse sandsynligvis vil skabe flere tusinde nye arbejdspladser. Da havnen i 2004 fremlagde den daværende masterplan, blev det vurderet, at planen ville skabe 2000-3000 nye arbejdspladser. Sidenhen har Esbjerg Havn investeret langt over en milliard kroner, som har skabt en helt ny Østhavn, hvor blandt andre store vindmølleproducenter har betydelige aktiviteter inden for samling og udskibning af vindmøller.

Han anfører dog om behovet for havneudvidelsen, at Esbjerg Havn har lavet en markedsundersøgelse, som viser, at der bliver brug for mere plads, hvis vækstpotentialet skal forløses. Allerede i dag ligger havnens udlejningsgrad på over 90 procent.

I havneadministrationen på Hulvejen fastslår direktør Ole Ingrisch, at han ikke ønsker at kloge sig om udvidelsesplanerne, før den såkaldte VVM-undersøgelse er færdig og kan danne grundlagt for drøftelser baseret på fakta.

På Fanø er byrådet bekymret for Vadehavets skrøbelige natur og visuelle gener ved en spunsvæg, der vil rage fem meter over daglig vande, mens det for Esbjerg og byens havn handler om fortsatte udviklingsmuligheder, vækst og arbejdspladser.

Esbjerg Havn ønsker at udvide Østhavnen med en million kvadratmeter i to etaper, benævnt etape 5 og 6. Den samlede udvidelse koster omkring en milliard kroner.I sidste uge indledte Esbjerg Kommune den første offentlige høringsfase i processen. Det er her man præsenterer et skitseprojekt, som indeholder en grov skitse af havneudvidelsen, ligesom den indeholder en beskrivelse af det, man mener skal undersøges og analyseres. I sidste ende bliver en VVM-rapport med Vurdering af Virkning på Miljøet udgangspunkt for den endelige beslutning. Allerede nu har borgerne mulighed for at byde ind, og på Esbjerg Rådhus er der opstillet større en informationsstand.

Stor optimisme

Samtidig ventes efterspørgslen på såkaldte kajnære arealer at stige, eftersom møllekomponenterne indenfor en kort årrække bliver så store, at de ikke længere kan transporteres til havnen via landevejen. Leverandørerne af de forskellige komponenter som naceller, tårne og vinger ventes således i fremtiden placeret ved kajkanten.

Men der er også andre områder, hvor havnen kigger ind i år med vækst, og samlet set lægger havnedirektøren ikke skjul på, at han aldrig i sine snart 15 år i spidsen for Esbjerg Havn, har været så optimistisk som nu.

- Alle undersøgelser viser, at Nordsøen bliver et epicenter for offshorevind, men vi ser også, at olie- og gasindustrien med Tyra og Nordsøaftalen får en generel opblomstring, som også omfatter skrotningsaktiviteter. Ligeledes forventer vi, at søtransporten får en renæssance, fordi vejnettet sander til, ligesom biobrændsel bliver et nyt forretningsområde, lyder det fra havnens førstemand.

Hvis havneudvidelsen, som ventes at kunne blive hjemsted for 10-40 virksomheder, bliver en realitet, ventes den at kunne tages i brug mellem 2025 og 2030.