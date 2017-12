Tilskuerne svigter EfB i 1. division

Esbjerg: I den professionelle fodboldverden er det en kendt sag, at det er resultaterne, der tæller. Og det kan de tale med om hos EfB Elite A/S.

- Dengang havde vi en del unge spillere, som allerede havde erfaring med at spille i superligaen. Vi satser fortsat benhårdt på egne talenter, og det kan du også se i vores kampe, men det har også taget tid at spille holdet sammen. Desuden er der kommet mere tv, og det er nemmere at blive hjemme på sofaen på en regnfuld dag.

- Det er naturligt med et fald i tilskuerantallet, når man går fra superligaen til 1. division, men 1. division har vist sig at være lige så svær, som vi frygtede. Der har været en del udfald undervejs, og vi kunne helt sikkert have ønsket os flere point, men jeg synes også, at vi har været vidne til mere stabilitet undervejs, og med 14 kampe og 42 point at spille om er vi bestemt stadig med der, hvor det sner, siger Brian Knudsen.

Fastholder billetpriser

EfB's ledelse traf allerede forud for sæsonen beslutning om at fastholde billetpriserne på superliganiveau, selv om modstandere som FC København og Brøndby blev skiftet ud med Brabrand og Skive. Den beslutning fortryder man ikke, og Brian Knudsen føler sig ikke overbevist om, at reducerede billetpriser havde sendt flere på stadion.

- Vi har besluttet at køre videre med et superliga-setup, fordi vi har en ambition om at vende hurtigt tilbage til superligaen. Det koster, og vi håber, at alle vil være med til at bidrage, så vi igen kan få EfB tilbage i superligaen, hvor vi hører til og til glæde for alle interessenter omkring EfB, siger Brian Knudsen.

Han fremhæver samtidig, at køber man sin billet via internettet 48 timer før kampstart, kan man reducere prisen betydeligt. For eksempel falder prisen på en siddeplads på langsidetribunen med 40 kroner til 110 kroner.